A magyar válogatott óriási meccsen kapott ki 3-2-re Portugáliától a Puskás Arénában. A nemzeti csapatban először kezdőként pályára lépő kapus, Tóth Balázs büszkén nyilatkozott a lefújás után.

Tóth Balázs a portugálok elleni meccsig 14-szer volt úgy kerettag, hogy a kispadról nézte végig a válogatott meccsét. Ezúttal azonban már eljött a bemutatkozás napja, és a portugálok elleni vb-selejtezőn a Blackburn Rovert 28 éves kapusa nem is vallott kudarcot a világ egyik legjobb csapata ellen.

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09., Tóth Balázs
Tóth Balázs a három kapott gól ellenére is remekül mutatkozott be a magyar válogatottban
Fotó: Mirkó István

Tóth Balázs sikeres bemutatkozáson van túl

„Ezt az érzést soha nem fogom elfelejteni, ebben egészen biztos vagyok. Tegnap már tudtam, hogy én védek, Marco Rossi leült velem és elmondta. Nem tudtam onnantól pihenni, aludni, teljesen fókuszba kerültem, minden gondolatom a meccs körül forgott. Készültem rá, hogy sok lövés jön majd, de igazából több lövésre számítottam, éppen ezért is mondom azt, hogy ebben a meccsben több volt" – mondta a kapus.

És, hogy mit vihetünk tovább az októberi, örmények elleni két selejtezőre ebből a mérkőzésből?

Azt biztosan tovább tudjuk vinni ebből a meccsből, hogy a világ egyik legjobb csapata elleni is tudtunk focizni. Amikor mertünk játszani, akkor igenis tudtunk játszani.

 Apróságokon múlt ez a meccs, és le a kalappal a srácok előtt, mert 80 percet futni labda nélkül, óriási teljesítmény."

