A Paks magyar válogatott labdarúgója örülne, ha ő pótolhatná a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabást az örmények elleni világbajnoki selejtezőn. Tóth Barna éppen ezért a következő három bajnoki mérkőzésen igyekszik olyan teljesítményt nyújtani, amivel meggyőzi Marco Rossi szövetségi kapitányt.

A tolna vármegyei csapat harmincéves támadója, Tóth Barna az m4sport.hu-nak adott interjúban felidézte a válogatottban történt bemutatkozását – amely az írek elleni 2-2-es döntetlen alkalmával történt meg –, és beszélt a nemzeti csapatnál szerzett tapasztalatairól, valamint arról is, hogyan készül a Paks következő NB I-es összecsapásaira.

Telki, 2025. szeptember 3. Szoboszlai Dominik csapatkapitány, Kerkez Milos és Tóth Barnabás, az egyik újonc (b-j) a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. szeptember 3-án. A magyar csapat szeptember 6-án Írország ellen lép pályára Dublinban, három nappal később pedig Portugália együttesét fogadja a Puskás Arénában. MTI/Illyés Tibor
Úgy tűnik, Tóth Barna a válogatott angliai klasszisaival is felvette a versenyt a telki edzésen 
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Tudtam, hogy nagyon különleges érzés lesz, nagyszerű közegbe érkeztem. Elsőre sok volt az újdonság, de nagyon élveztem. A hangulat változó, meccsfüggő is, de mindenki nyitott a másikra, bárkivel lehet néhány szót váltani, vagy inni egy kávét. Egyáltalán nincs klikkesedés

 – mesélt a telki edzőtáborban tapasztaltakról Tóth Barna, aki a 80. percben állt be Dublinban, de – mint emlékeztetett rá – a meccsnek abban a szakaszában már a védekezésen volt a hangsúly.

Tóth Barna megtapasztalta, milyen a magas szint

„Nem sikerült megtartanunk az előnyt, az utolsó pillanatokban buktuk el a három pontot. Sajnáltam, hogy a támadói vénám nem nagyon tudott előjönni, de az első a védekezés volt. Az írek nagyon nyomtak, érződött rajtuk, hogy komoly erőt képviselnek. Megtapasztaltam, milyen magas szinten vannak párharcokban, légi párharcokban, amelyek pont az erősségeim közé tartoznak” – mondta a paksi csatár.

Tóth Barna hozzátette, a válogatottban is szeretné még megmutatni azokat az erényeit, amelyeket a Paksban már sikerült – így többek között a kapu elé érkezést és a taktikai fegyelmezettséget, illetve azt, mire képes a pozíciós játékban.

A kispadról is nagy élmény volt a magyar-portugál

A portugálok elleni hazai vb-selejtezőn ugyan nem játszott, de a támadó szerint a kispadról is nagyszerű élmény volt átélni a Puskás Aréna hangulatát.

Melegíteni is csodás volt a magyar szurkolók előtt. A meccs közben folyamatosan próbáltam koncentráltan nézni a játékot, készítettem magam arra, hogy akár csak öt percre is beszálljak. Ebben a helyzetben kevésbé tudtam átadni magam az érzelmeknek, de a meccs előtt és a végén is hidegrázós volt a hangulat

 – mondta.

Tóth Barna a Paks következő három bajnoki mérkőzésére úgy készül, hogy azokon olyan teljesítményt nyújtson, amellyel meg tudja győzni Marco Rossit az újabb válogatott meghívó érdekében. És akár az eltiltott Varga Barnabást is szívesen pótolná az örmények elleni meccsen.

Paks, 2025. augusztus 14. A gólszerző Tóth Barna, a Paks játékosa a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott Paksi FC - Polisszja Zsitomir mérkőzésen Pakson, a Fehérvár úti stadionban 2025. augusztus 14-én. A Paks 2-1-re győzött, de 4-2-es összesítéssel kiesett a sorozatból. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás
Tóth Barna lehet Marco Rossi legújabb felfedezettje
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

„Nem tudom, hogyan sakkoznak, de nagyon örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit. Nem tudom, más játékosokkal szokott-e egyeztetni (a kapitány), nagyon sűrű volt a program a végén, így erről a lehetőségről nem beszéltünk” – nyilatkozta Tóth.

A Paks a Fizz Liga hétvégi, hetedik fordulójában a Nyíregyháza vendége lesz szombat délután.

(A válogatott csatárkérdéséről írt cikkünket itt olvashatja.)

