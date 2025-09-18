Tóth Barna megtapasztalta, milyen a magas szint

„Nem sikerült megtartanunk az előnyt, az utolsó pillanatokban buktuk el a három pontot. Sajnáltam, hogy a támadói vénám nem nagyon tudott előjönni, de az első a védekezés volt. Az írek nagyon nyomtak, érződött rajtuk, hogy komoly erőt képviselnek. Megtapasztaltam, milyen magas szinten vannak párharcokban, légi párharcokban, amelyek pont az erősségeim közé tartoznak” – mondta a paksi csatár.

Tóth Barna hozzátette, a válogatottban is szeretné még megmutatni azokat az erényeit, amelyeket a Paksban már sikerült – így többek között a kapu elé érkezést és a taktikai fegyelmezettséget, illetve azt, mire képes a pozíciós játékban.

A kispadról is nagy élmény volt a magyar-portugál

A portugálok elleni hazai vb-selejtezőn ugyan nem játszott, de a támadó szerint a kispadról is nagyszerű élmény volt átélni a Puskás Aréna hangulatát.

Melegíteni is csodás volt a magyar szurkolók előtt. A meccs közben folyamatosan próbáltam koncentráltan nézni a játékot, készítettem magam arra, hogy akár csak öt percre is beszálljak. Ebben a helyzetben kevésbé tudtam átadni magam az érzelmeknek, de a meccs előtt és a végén is hidegrázós volt a hangulat

– mondta.

Tóth Barna a Paks következő három bajnoki mérkőzésére úgy készül, hogy azokon olyan teljesítményt nyújtson, amellyel meg tudja győzni Marco Rossit az újabb válogatott meghívó érdekében. És akár az eltiltott Varga Barnabást is szívesen pótolná az örmények elleni meccsen.