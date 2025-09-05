A Tottenham csütörtökön jelentette be, hogy távozik a klub ügyvezető elnöki posztjáról Daniel Levy, aki 2001 márciusa óta töltötte be ezt a tisztséget a klubnál. A 63 éves üzletember ezzel a leghosszabb ideje hivatalban lévő elnök volt a Premier League-ben.

Már nem Daniel Levy a Tottenham ügyvezető elnök

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

„Nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit a vezetőséggel és a többi alkalmazottal együtt elvégeztünk. A klubot globálisan meghatározó szereplővé emeltük, amely a legmagasabb szinten szerepel – sőt, közösséget építettünk, s az a szerencse ért, hogy a sportág legjobbjaival dolgozhattam együtt. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a szurkolóknak, akik támogattak az évek során. Nem mindig volt könnyű az út, de nagyot léptünk előre. Továbbra is szenvedélyesen támogatom majd a klubot” – nyilatkozta Levy a klub honlapján.

A szurkolók nem szerették a Tottenham elnökét

Daniel Levy a szurkolók körében igencsak megosztó személyiség volt, ugyan nyereségesen működtette a Premier League-csapatot, de képtelen volt olyan csapatot építeni, amely bajnoki címekért harcolhatott volna. Igaz, a Spurs a 2018/2019-es idényben még Bajnokok Ligája-döntőt játszott.

A Tottenham szurkolói hosszú ideje követelték Daniel Levy távozását

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az El-siker ellenér a Tottenham csak a 17. helyen zárt az angol labdarúgó-bajnokságban, az előző szezonban pedig több szurkoló is az elnök távozását követelte, mondván csak a profitot hajszolja és nem támogatott olyan neves menedzsereket, mint José Mourinho, vagy Antonio Conte – az elmúlt negyedévszázad alatt összesen 16 különböző edzőt alkalmazott a Tottenhamnél.

Az elmúlt hónapokban több változás is történt a Tottenham háza táján, Vinai Venkatesham lett a vezérigazgató, Thomas Frank vette át a csapat irányítását, Peter Charrington pedig megkapta az elnöki tisztséget, viszont a klub közölte, hogy a tulajdonosi kör marad.