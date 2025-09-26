A Tottenham Hotspur bejelentette, hogy megkapta és „egyértelműen elutasította” a Brooklyn Earick vezette konzorcium érdeklődésnyilatkozatát. A The Sun szerint Earick, egykori amerikai DJ és tech-vállalkozó 4,5 milliárd fontos ajánlatot tervezett benyújtani a Tottenhamért. A Lewis családhoz közel álló forrás „kéretlen és szükségtelen érdeklődésnek” nevezte az ajánlatot.

A Tottenham jól kezdte a Premier League-et

Fotó: MICHAEL ZEMANEK / BACKPAGE IMAGES Ltd

A Tottenham úgy néz ki, nem eladó

Bár a Tottenham nem kapott konkrét ajánlatot Earicktől és konzorciumától, péntek reggel megerősítették a londoni tőzsdének, hogy elutasították Earick érdeklődését, miközben megismételték, hogy nem eladók. A konzorciumnak a városi törvénykönyv értelmében október 24-ig be kell jelentenie határozott szándékát, hogy ajánlatot tesz a vállalatra, vagy be kell jelentenie, hogy nem tesz ajánlatot.

A közlemény szerint a Tottenham igazgatótanácsa „tudatában van a legutóbbi médiabeli találgatásoknak”, és hogy többségi részvényese, az ENIC „informális érdeklődési nyilatkozatot kapott” a klub Earicktől való megvásárlására, és azt egyértelműen elutasította. „A Klub Igazgatótanácsa és az ENIC megerősíti, hogy a Tottenham Hotspur nem eladó, és az ENIC nem kívánja eladni a Klubban lévő részesedését.” Egy, a Lewis családhoz közel álló forrás péntek délután hozzátette: „Ez a kéretlen és szükségtelen érdeklődés semmit sem változtat a család elszántságán és elkötelezettségén, hogy mindent megtegyen a pályán elért sikerekért. A klub nem eladó.”

A Tottenham az elmúlt hetekben egyértelműen kijelentette, hogy nem eladó. Szeptember 7-én a klub egy hasonló közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy „megkaptak és egyértelműen elutasítottak” két másik érdeklődési felhívást, az egyiket Amanda Staveley PCP International Finance-ától, a másikat pedig a „Firehawk Holdings Limited” nevű konzorciumtól.