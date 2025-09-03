Egy komoly sérülés itt, egy komoly sérülés ott, Schäfer András kiesése után az íreket is komoly veszteség érte Troy Parrott sérülése miatt.
Az írek jelenlegi elsőszámú gólvágója, Troy Parrott is lemarad a dublini ütközetről, bár ez utóbbit a magyar válogatott szövetségi kapitánya – Schäfer hiányával ellentétben – aligha bánja – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Troy Parrott ugyanis kiváló formában játszott eddig ebben a szezonban, a holland AZ Alkmaar színeiben hét meccsen már tíz gólja van.
Sajnálkozott az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson a gólerős támadó kiesése miatt, igaz, mit is tehetett volna.
Természetesen minden edző szeretné Európa egyik legjobb góllövőjét a csapatában tudni. Amikor ilyen történik, az ember elkezdi sajnálni magát, de én inkább a játékost sajnálom, mert nagyon jó formában van, de szerencsére vannak olyan játékosaink, akik jelenleg nagyon jól teljesítenek az ő pozíciójában
– idézte Hallgrímsson szavait az ír sajtó.
Hallgrímsson Parrott helyére behívta az ír keretbe a Celtic cserecsatárát, Johnny Kennyt, de az AS Roma játékosa, Evan Ferguson is pótolhatja a gólvágót.
A nemzeti együttes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szeptemberi rajtján szombaton Írországban lép pályára, majd három nappal később Portugáliát fogadja.