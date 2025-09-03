Egy komoly sérülés itt, egy komoly sérülés ott, Schäfer András kiesése után az íreket is komoly veszteség érte Troy Parrott sérülése miatt.

Troy Parrott sérülése nagy veszteség az íreknek

Fotó: AFP/Paul Faith

Troy Parrott sérülésével veszteség érte az íreket is

Az írek jelenlegi elsőszámú gólvágója, Troy Parrott is lemarad a dublini ütközetről, bár ez utóbbit a magyar válogatott szövetségi kapitánya – Schäfer hiányával ellentétben – aligha bánja – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Troy Parrott ugyanis kiváló formában játszott eddig ebben a szezonban, a holland AZ Alkmaar színeiben hét meccsen már tíz gólja van.

Sajnálkozott az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson a gólerős támadó kiesése miatt, igaz, mit is tehetett volna.

Természetesen minden edző szeretné Európa egyik legjobb góllövőjét a csapatában tudni. Amikor ilyen történik, az ember elkezdi sajnálni magát, de én inkább a játékost sajnálom, mert nagyon jó formában van, de szerencsére vannak olyan játékosaink, akik jelenleg nagyon jól teljesítenek az ő pozíciójában

– idézte Hallgrímsson szavait az ír sajtó.

Hallgrímsson Parrott helyére behívta az ír keretbe a Celtic cserecsatárát, Johnny Kennyt, de az AS Roma játékosa, Evan Ferguson is pótolhatja a gólvágót.

A nemzeti együttes a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szeptemberi rajtján szombaton Írországban lép pályára, majd három nappal később Portugáliát fogadja.