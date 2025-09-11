Amikor 2024 végén az angol szövetség bejelentette, hogy Thomas Tuchel lesz a válogatott új szövetségi kapitánya, a reakciók finoman szólva sem voltak egyöntetűen lelkesek. A német szakember ugyan klubszinten komoly sikereket ért el – a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját nyert –, ám a brit sajtóban sokan kétségbe vonták, vajon Tuchel stílusa és határozottsága működni fog-e egy válogatottnál, ahol a sztárok egója legalább akkora tényező, mint a pályán mutatott teljesítmény. A júniusban Szenegáltól elszenvedett 3-1-es vereség után már nyíltan Tuchel menesztését követelték.
Az aggodalmakat a győzelmek sem sem oszlatták el. Anglia ugyan sorra gyűjtötte a pontokat, de akadozó, sokszor fantáziátlan futballal. Különösen emlékezetes maradt a Wembley-ben játszott Andorra elleni meccs, ahol a Háromoroszlánosok mindössze 2-0-ra győztek – a közönség pedig füttykoncerttel adta Tuchel tudtára, hogy ez bizony kevés. A kritikák egyre erősödtek, és sokan úgy vélték, a német tréner bukása csak idő kérdése.
Szeptemberben azonban fordult a kocka. Belgrádban Anglia lehengerlő, 5-0-s győzelmet aratott Szerbia felett, méghozzá idegenben, egy olyan válogatott ellen, amely hazai pályán hagyományosan kemény ellenfél. Az angolok nemcsak eredményben, hanem játékban is fölényben voltak: Tuchel csapata fegyelmezett, lendületes és rendkívül egységes arcát mutatta.
A sikerrel Anglia hibátlan mérleggel vezeti a világbajnoki selejtezők K csoportját, hét ponttal megelőzve Albániát, és gyakorlatilag bebiztosította a 2026-os világbajnokságra való kijutását. A kérdés immár nem az, hogy ott lesznek-e a tornán, hanem az, milyen formában és milyen kerettel.
A Szerbia elleni diadal külön érdekessége, hogy mindezt négy hiányzó klasszis – Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka és Cole Palmer – nélkül érte el az angol válogatott. Tuchel a lefújás után egyértelmű üzenetet küldött: „Ez csapatsport. Nem volt egymásra mutogatás egy hiba után, nem volt frusztráció, nem volt szemforgatás. Egy csapat volt a pályán, amely 90 percen át dolgozott” – mondta.
Az angol sajtó szinte egyöntetűen úgy értelmezte, hogy a kapitány szavai burkoltan Bellinghamnek szóltak. A Real Madrid középpályása korábban is kapott kritikát Tucheltől, aki szerint túlzottan domináns viselkedése időnként megfélemlíti társait.
Most, amikor nélküle látványosan felszabadultabban futballozott az angol csapat, sokakban felmerült a kérdés: vajon valóban szüksége van-e Angliának Bellinghamre ahhoz, hogy sikeres legyen?
Tuchel döntései mindenesetre beváltak. A hiányzók helyett pályára lépő játékosok, köztük a 22 éves Morgan Rogers és Noni Madueke, nemcsak hogy helytálltak, de ragyogtak is. Rogers gólt szerzett és a meccs emberének választották, Madueke pedig újabb lendületet adott a támadásoknak. A védelem is makulátlan teljesítményt nyújtott: a szerbeknek egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt.
Ez a győzelem egyben új jövőképet is felvázolt. Ha a második vonalból előlépő játékosok ilyen teljesítményt tudnak nyújtani, akkor a nagy nevek sem érezhetik többé magukat érinthetetlennek. Ahogy Tuchel fogalmazott: „Ha egy nagy játékos hiányzik, megoldásokat kell találnunk. Aki itt van, annak készen kell állnia, hogy a legjobb formáját hozza.”
A szerbiai győzelem nemcsak a válogatottnak, hanem Tuchelnek is hatalmas nyereség. A kinevezése óta talán először élvez szélesebb körű támogatást, és a sajtó egy része immár nem a menesztését, hanem hosszabb távú terveit latolgatja. A német tréner megmutatta, hogy képes új szemléletet hozni: a csapategységet mindenek fölé helyezni, még a legnagyobb nevek rovására is.
A kérdés már csak az, hogy a sztárok – mindenekelőtt Bellingham – miként reagálnak erre a kihívásra. Elfogadják-e, hogy ők is csak egyek a sok közül, vagy továbbra is különleges bánásmódot várnak? Az viszont biztos: Anglia jelenlegi formája alapján a világ egyik legerősebb és legmélyebb keretével készülhet a 2026-os világbajnokságra.
A K csoport állása