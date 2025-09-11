Amikor 2024 végén az angol szövetség bejelentette, hogy Thomas Tuchel lesz a válogatott új szövetségi kapitánya, a reakciók finoman szólva sem voltak egyöntetűen lelkesek. A német szakember ugyan klubszinten komoly sikereket ért el – a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját nyert –, ám a brit sajtóban sokan kétségbe vonták, vajon Tuchel stílusa és határozottsága működni fog-e egy válogatottnál, ahol a sztárok egója legalább akkora tényező, mint a pályán mutatott teljesítmény. A júniusban Szenegáltól elszenvedett 3-1-es vereség után már nyíltan Tuchel menesztését követelték.

A Thomas Tuchel irányította angol válogatott 5-0-s győzelmet aratott Szerbia vendégeként

Fotó: OLIVER BUNIC / AFP

Az aggodalmakat a győzelmek sem sem oszlatták el. Anglia ugyan sorra gyűjtötte a pontokat, de akadozó, sokszor fantáziátlan futballal. Különösen emlékezetes maradt a Wembley-ben játszott Andorra elleni meccs, ahol a Háromoroszlánosok mindössze 2-0-ra győztek – a közönség pedig füttykoncerttel adta Tuchel tudtára, hogy ez bizony kevés. A kritikák egyre erősödtek, és sokan úgy vélték, a német tréner bukása csak idő kérdése.

Fordulat Belgrádban

Szeptemberben azonban fordult a kocka. Belgrádban Anglia lehengerlő, 5-0-s győzelmet aratott Szerbia felett, méghozzá idegenben, egy olyan válogatott ellen, amely hazai pályán hagyományosan kemény ellenfél. Az angolok nemcsak eredményben, hanem játékban is fölényben voltak: Tuchel csapata fegyelmezett, lendületes és rendkívül egységes arcát mutatta.

A sikerrel Anglia hibátlan mérleggel vezeti a világbajnoki selejtezők K csoportját, hét ponttal megelőzve Albániát, és gyakorlatilag bebiztosította a 2026-os világbajnokságra való kijutását. A kérdés immár nem az, hogy ott lesznek-e a tornán, hanem az, milyen formában és milyen kerettel.

Bellingham árnyékából a fényre?

A Szerbia elleni diadal külön érdekessége, hogy mindezt négy hiányzó klasszis – Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka és Cole Palmer – nélkül érte el az angol válogatott. Tuchel a lefújás után egyértelmű üzenetet küldött: „Ez csapatsport. Nem volt egymásra mutogatás egy hiba után, nem volt frusztráció, nem volt szemforgatás. Egy csapat volt a pályán, amely 90 percen át dolgozott” – mondta.