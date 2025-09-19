Live
Zaharova a sarokba állította és kukoricán térdepelteti Lengyelországot

Nem történt semmi meglepő. Miután az angol Premier League-ben szereplő Crystal Palace szurkolói a hazai meccsek után a Konferencia-liga selejtezőjének rájátszásában is kifeszítették az UEFA-t maffiának tituló drapijukat, menetrend szerint érkezett a büntetés Nyonból.

Az Európai Labdarúgó Szövetség, azaz az UEFA 10 000 euró (kb. 3,9 millió forint) megfizetésére kötelezte az angol élvonalban szereplő Crystal Palace csapatát, miután a londoniak a hazai meccseik után az Európa Konferencia-ligában is kifeszítették az „UEFA MAFIA” feliratú drapériát. 

firo: 31.05.2025, Football: Champions League Final Final PSG Paris St.Germain - Inter Milan 5:0 Fans with a UEFA Mafia flag Protest against the UEFA (Photo by Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nem csak a Palace-drukkerek szerint szervezett bűnözői közösség az UEFA, hanem például a PSG-szurkolók szerint is
Fotó: JURGEN FROMME / firo Sportphoto

Ezért maffia az UEFA a Palace-drukkerek szerint

Az UEFA emblémáját másoló, a közepén azonban a kontinens helyett ez euró jelet ábrázoló drapéria az angol szuperkupa, azaz a Community Shield mérkőzés óta megszokott látvány a szigetország a londoni csapat meccsein. Az UEFA büntetését pedig azzal sikerült magura húzniuk, hogy a Konferencia-liga selejtezőjének rájátszásában, a norvég Fredrikstad elleni hazai meccsen is előkerült a banner.

A Palace az FA-kupa megnyerésével kvalifikálta magát az Európa-ligába, ahonnan viszont még jóval a sorozat megkezdése előtt ki is esett. Mégpedig azért, mert az Eagle Football nevű cége révén 43 százalékban tulajdonos amerikai üzletember, John Textor a szintén EL-be jutó francia Olympique Lyon csapatában is tulajdonos (ott ráadásul többségi) volt 2025. március 1. előtt. Ez pedig sérti a közös tulajdonlás szabályait, ráadásul Textor hiába adta el időben a tulajdonrészét, ezt a klub nem jelentette be időben az UEFA-nak.

Így aztán a jobb bajnoki helyezése miatt a Lyon indulhatott az EL-ben, míg a Palace helyét megkapta a PL-ben 7. helyen végző Nottingham Forest.

A Palace hiába fordult bírósághoz, beadványukat minden szinten elutasították, így maradt nekik a Konferencia-liga.

 

