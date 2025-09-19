Az Európai Labdarúgó Szövetség, azaz az UEFA 10 000 euró (kb. 3,9 millió forint) megfizetésére kötelezte az angol élvonalban szereplő Crystal Palace csapatát, miután a londoniak a hazai meccseik után az Európa Konferencia-ligában is kifeszítették az „UEFA MAFIA” feliratú drapériát.
Az UEFA emblémáját másoló, a közepén azonban a kontinens helyett ez euró jelet ábrázoló drapéria az angol szuperkupa, azaz a Community Shield mérkőzés óta megszokott látvány a szigetország a londoni csapat meccsein. Az UEFA büntetését pedig azzal sikerült magura húzniuk, hogy a Konferencia-liga selejtezőjének rájátszásában, a norvég Fredrikstad elleni hazai meccsen is előkerült a banner.
A Palace az FA-kupa megnyerésével kvalifikálta magát az Európa-ligába, ahonnan viszont még jóval a sorozat megkezdése előtt ki is esett. Mégpedig azért, mert az Eagle Football nevű cége révén 43 százalékban tulajdonos amerikai üzletember, John Textor a szintén EL-be jutó francia Olympique Lyon csapatában is tulajdonos (ott ráadásul többségi) volt 2025. március 1. előtt. Ez pedig sérti a közös tulajdonlás szabályait, ráadásul Textor hiába adta el időben a tulajdonrészét, ezt a klub nem jelentette be időben az UEFA-nak.
Így aztán a jobb bajnoki helyezése miatt a Lyon indulhatott az EL-ben, míg a Palace helyét megkapta a PL-ben 7. helyen végző Nottingham Forest.
A Palace hiába fordult bírósághoz, beadványukat minden szinten elutasították, így maradt nekik a Konferencia-liga.