Az Európai Labdarúgó Szövetség, azaz az UEFA 10 000 euró (kb. 3,9 millió forint) megfizetésére kötelezte az angol élvonalban szereplő Crystal Palace csapatát, miután a londoniak a hazai meccseik után az Európa Konferencia-ligában is kifeszítették az „UEFA MAFIA” feliratú drapériát.

Nem csak a Palace-drukkerek szerint szervezett bűnözői közösség az UEFA, hanem például a PSG-szurkolók szerint is

Fotó: JURGEN FROMME / firo Sportphoto

Ezért maffia az UEFA a Palace-drukkerek szerint

Az UEFA emblémáját másoló, a közepén azonban a kontinens helyett ez euró jelet ábrázoló drapéria az angol szuperkupa, azaz a Community Shield mérkőzés óta megszokott látvány a szigetország a londoni csapat meccsein. Az UEFA büntetését pedig azzal sikerült magura húzniuk, hogy a Konferencia-liga selejtezőjének rájátszásában, a norvég Fredrikstad elleni hazai meccsen is előkerült a banner.

💷 Crystal Palace have been handed a fine by UEFA for displaying a controversial banner during their Conference League play-off match against Fredrikstad last month.



Now, UEFA have responded by issuing an £8,693 (€10,000) fine.@TheSunFootball pic.twitter.com/zllCM5o51X — Palace Report (@PalaceReport) September 17, 2025

A Palace az FA-kupa megnyerésével kvalifikálta magát az Európa-ligába, ahonnan viszont még jóval a sorozat megkezdése előtt ki is esett. Mégpedig azért, mert az Eagle Football nevű cége révén 43 százalékban tulajdonos amerikai üzletember, John Textor a szintén EL-be jutó francia Olympique Lyon csapatában is tulajdonos (ott ráadásul többségi) volt 2025. március 1. előtt. Ez pedig sérti a közös tulajdonlás szabályait, ráadásul Textor hiába adta el időben a tulajdonrészét, ezt a klub nem jelentette be időben az UEFA-nak.

Így aztán a jobb bajnoki helyezése miatt a Lyon indulhatott az EL-ben, míg a Palace helyét megkapta a PL-ben 7. helyen végző Nottingham Forest.

A Palace hiába fordult bírósághoz, beadványukat minden szinten elutasították, így maradt nekik a Konferencia-liga.