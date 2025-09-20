Nehéz heteken van túl az Újpest labdarúgócsapata, a lila-fehérek az utóbbi öt meccsükből négyet elveszítettek. Damir Krznar vezetőedző együttese a Magyar Kupából is kiesett – a másodosztályú Kecskemét búcsúztatta –, a mérkőzés után az újpesti szurkolók pedig nem is kímélték a játékosokat. Az UTE ezúttal az újonc, mindössze egy ponttal sereghajtó Kazincbarcika otthonába, pontosabban Mezőkövesdre látogatott, ahol abszolút kötelező győzelem várt rá.

Az Újpest szurkolói nagyon dühösek voltak a Magyar Kupa-kudarc után

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Borzalmasan kezdett az Újpest

Hiába a sorozatos vereségek, ezúttal sem mutatott javulást az Újpest, hogy megfeleljen a szurkolóinak, akik közül mintegy 500-an ellátogattak Mezőkövesdre. A barcikaiak remekül kezdtek, Könyves Norbert révén kapufát is lőttek, majd a 16. percben a vezetést is megszerezték. A veszélyesen játszó Könyvest még szerelni tudta Davit Kobouri, de a grúz védő rosszul nyúlt a labdához, amely Meshack Ubochioma elé került, a korábbi ZTE-játékos pedig közelről betalált.

A 27. percben aztán újabb sokk érte a vendégeket, Sós Bence megpattanó szabadrúgása a léc alá vágódott.

Riccardo Piscitelli kapus hiába úszott a levegőben, hárítani már nem tudott.

A 2-0-s barcikai vezetés után az újpesti szurkolók haragra gerjedtek, hangos bekiabálásokkal jelezték, hogy illene már magukhoz térniük a futballistáknak.

Sokkoló vereséget szenvedett az Újpest

A második félidő elején nekiesett ellenfelének az Újpest, de a szlovén Aljosa Matko csak a kapufát tudta eltalálni a 47. percben. A folytatásban is nagy fölényben játszottak a lila-fehérek, de az átütő erő hiányzott, továbbra is 2-0-ra vezetett a Kazincbarcika. Az utolsó percekben is nagy erőkkel támadott Damir Krznar együttese, de ennek nem lett meg az eredménye.

A barcikaiak nyerni tudtak, és ezzel fennállásuk első NB I-es sikerét aratták,

sőt, még az utolsó helyről is elmozdultak, megelőzve a még nyeretlen Zalaegerszeget.

Sokkoló vereséget szenvedett az Újpest a sereghajtó Kazincbarcika ellen

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Az Újpest már a negyedik vereségét szenvedte el 7 forduló alatt az NB I-ben és továbbra is óriási hullámvölgyben van, amelyből a látottak alapján nem lesz könnyű kimásznia.