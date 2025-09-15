Live
A másodosztályban szereplő Kecskeméti TE hosszabbítás után 3-2-re nyert az Újpest FC ellen vasárnap a labdarúgó MOL Magyar Kupában, és a legjobb 32 közé jutott. Az Újpest edzője, Damir Krznar mellett a kapus, Banai Dávid is értékelt a lefújás után.

A Kecskemét a rendes játékidőben Derekas Zoltán és Szabó Alex góljával kétszer is vezetést szerzett, de előbb Horváth Krisztofer, a második félidőben pedig a portugál Iuri Medeíros egyenlített, így következhetett a hosszabbítás. Aztán a 109. percben Banó-Szabó Bence találatával a hazaiak harmadszor is előnybe kerültek, a tizenegyszeres kupagyőztes Újpest pedig ekkor már nem tudott egyenlíteni. Később kiderült, a KTE-re az NB III-as Tiszafüred vár a Magyar Kupa következő fordulójában, ez a sorsolás azonban Damir Krznar vezetőedző együttesét már nem érintette.

A Kecskemét elleni Magyar Kupa-búcsú után az Újpest vezetőedzője, Damir Krznar csalódott volt
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Damir Krznar: Egy komoly csapat ilyet nem engedhet meg magának

„Kétszer is sikerült visszakapaszkodnunk, a hosszabbításban is lett volna lehetőségünk változtatni az álláson. Már az első félidőben elveszítettük a találkozót, két rögzített helyzetből kaptunk gólt, egy komoly csapat ilyet nem engedhet meg magának, főleg egy alacsonyabb osztályú csapat ellen. Ezzel nem az ellenfelünket szeretném megsérteni, pusztán arról van szó, 

ma mi voltunk a gyengébbek, és sokkal jobban oda kellett volna figyelnünk a pontrúgásokra

– nyilatkozta az Újpest horvát edzője az M4 Sportnak. – Nem könnyű feladat, mély gödörbe kerültünk, azonban magunkra kell találnunk. Nem segít a sorsolás sem, megint egy idegenbeli mérkőzés következik, de nem menekülhetünk el, emelt fővel kell tovább dolgoznunk. 

Kaptunk egy arculcsapást, ezt meg kell emésztenünk,

de keményen kell dolgoznunk."

Az Újpest kapusa is csalódott volt a Magyar Kupa-kiesés után

Banai Dávid elárulta, hogy előzetesen megbeszélték az öltözőben, mire figyeljenek, és az vezetett a pontrúgás után kapott gólhoz, hogy nem teljesítették a tervet.

„Ilyen meccsre számítottunk, tudtuk, mit szeretne játszani az ellenfél, de gyorsan gólt kaptunk, ráadásul pontrúgásból, amit direkt elemzünk, a vezetőedző hetek óta felhívta rá a figyelmünk, de nem látszik az erő a csapaton. Jövő héten bajnoki vár ránk, igaz, ott sem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, de győzelmek kellenek most már" – értékelt a kapus a kecskeméti meccset követően.

Az NB I-ben hat forduló után hétpontos Újpest szombaton az utolsó helyezett Kazincbarcika vendége lesz a magyar bajnokságban.

Áprilisban 0-0-val zárult a Kecskemét-Újpest, vasárnap öttel több gól született ennél:

 

