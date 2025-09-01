Live
Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

Szeptember első napján az Óbudai temetőben helyezték örök nyugalomra Káposzta Benőt. Az Újpest legendája augusztusban halt meg életének 84. évében.

Káposzta Benő hat magyar bajnoki címet nyert az Újpest csapatával, az 1966-os világbajnokságon pedig a válogatott alapembere volt. A kiváló focista a válogatott tagja volt az 1964-es tokiói olimpián, de mivel nem lépett pályára a végső győztes magyar csapatban, nem kapott olimpiai bajnoknak járó aranyérmet sem. 

Káposzta Benő, Újpest
Az Újpest legendája, Káposzta Benő 83 éves volt
Fotó: Török Attila

Az Újpest védője egy klasszis játékos volt

A válogatott kapcsán érdemes megemlíteni azt, miképp került be a nemzeti csapatba, erről pedig az Újpest FC hivatalos oldala írt hosszabban. 1965-ben az Everton vendégeként lépett pályára a negyedik kerületi csapat a Vásárvárosok Kupájában, ahonnan már éppen hazafele tartott, mikor a londoni reptéren keresztezték egymást a válogatott és a Dózsa útjai. Ihász Kálmán családi ok miatt lemondta a dél-amerikai utat, így Baróti Lajos szövetségi kapitány jobbhátvéd nélkül maradt. Káposztát rábeszélték a válogatott tagjai, tartson velük, ami pedig a ruházatot illeti, ne izguljon, kisegítik majd a három hét során. Az első hivatalos meccsére 1966-ig kellett várni, Lengyelország ellen debütált, majd az angliai világbajnokságon is alapembere volt a nemzeti csapatnak, amely hatodikként zárta a tornát.

 

