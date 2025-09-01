Káposzta Benő hat magyar bajnoki címet nyert az Újpest csapatával, az 1966-os világbajnokságon pedig a válogatott alapembere volt. A kiváló focista a válogatott tagja volt az 1964-es tokiói olimpián, de mivel nem lépett pályára a végső győztes magyar csapatban, nem kapott olimpiai bajnoknak járó aranyérmet sem.

Az Újpest legendája, Káposzta Benő 83 éves volt

Fotó: Török Attila

Az Újpest védője egy klasszis játékos volt

A válogatott kapcsán érdemes megemlíteni azt, miképp került be a nemzeti csapatba, erről pedig az Újpest FC hivatalos oldala írt hosszabban. 1965-ben az Everton vendégeként lépett pályára a negyedik kerületi csapat a Vásárvárosok Kupájában, ahonnan már éppen hazafele tartott, mikor a londoni reptéren keresztezték egymást a válogatott és a Dózsa útjai. Ihász Kálmán családi ok miatt lemondta a dél-amerikai utat, így Baróti Lajos szövetségi kapitány jobbhátvéd nélkül maradt. Káposztát rábeszélték a válogatott tagjai, tartson velük, ami pedig a ruházatot illeti, ne izguljon, kisegítik majd a három hét során. Az első hivatalos meccsére 1966-ig kellett várni, Lengyelország ellen debütált, majd az angliai világbajnokságon is alapembere volt a nemzeti csapatnak, amely hatodikként zárta a tornát.