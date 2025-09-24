Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a lila-fehérek a másodosztályú Kecskemét otthonában szenvedtek vereséget és estek ki a MOL Magyar Kupa további küzdelmeiből, ekkor az Újpest-szurkolók válogatott szidalmakat vágtak a tábor elé kiálló játékosok fejéhez. Aztán egy héttel később a Kazincbarcika elleni bajnoki szégyen után sem volt ez másképp, csak akkor Damir Krznar, az Újpest edzője, valamint Ratatics Péter, a klub elnöke is odament a szurkolókhoz, és megpróbálta csitítani az indulatokat – látszólag kevés sikerrel.

Az Újpest edzője kért elnézést a szurkolóktól az újabb kudarc után

Fotó: M4 Sport

Az Újpest vezetősége üzent a szurkolóknak

A negyedik kerületiek hét fordulót követően hét ponttal a nyolcadik helyen állnak a bajnokságban, pénteken pedig legközelebb a Nyíregyháza ellen lépnek otthon pályára. Ezzel a mérkőzéssel kapcsolatosan az Újpest vezetősége a közösségi oldalon egy mondattal üzent a türelmüket veszített szurkolónak: