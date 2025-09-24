Live
Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

Nagy ígéretek mellett jelenleg említésre méltó teljesítmény nélkül áll a negyedik kerületi klub a bajnokságban. Az Újpest FC szurkolói legutóbb kihívták a pálya szélére a csapatot, hogy beszéljenek velük.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a lila-fehérek a másodosztályú Kecskemét otthonában szenvedtek vereséget és estek ki a MOL Magyar Kupa további küzdelmeiből, ekkor az Újpest-szurkolók válogatott szidalmakat vágtak a tábor elé kiálló játékosok fejéhez. Aztán egy héttel később a Kazincbarcika elleni bajnoki szégyen után sem volt ez másképp, csak akkor Damir Krznar, az Újpest edzője, valamint Ratatics Péter, a klub elnöke is odament a szurkolókhoz, és megpróbálta csitítani az indulatokat – látszólag kevés sikerrel. 

Az Újpest edzője kért elnézést a szurkolóktól az újabb kudarc után
Fotó: M4 Sport

Az Újpest vezetősége üzent a szurkolóknak

A negyedik kerületiek hét fordulót követően hét ponttal a nyolcadik helyen állnak a bajnokságban, pénteken pedig legközelebb a Nyíregyháza ellen lépnek otthon pályára. Ezzel a mérkőzéssel kapcsolatosan az Újpest vezetősége a közösségi oldalon egy mondattal üzent a türelmüket veszített szurkolónak:

 

