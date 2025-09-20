Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lengyel dróntámadás: ezek az objektumok lehettek a célpontok

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójában az Újpest FC 2-0-ra kikapott az újonc Kazincbarcika vendégeként. A borsodi csapat ezzel története első NB I-es győzelmét aratta, míg az Újpest újabb kínos vereségbe szaladt be a múlt heti Magyar Kupa-kiesés után.

Az Újpest nagy tervekkel vágott neki az idei szezonnak, azonban a IV. kerületi csapatnál valami nagyon nincs rendben.

Az Újpest edzője kért elnézést a szurkolóktól az újabb kudarc után
Az Újpest edzője kért elnézést a szurkolóktól az újabb kudarc után
Fotó: M4 Sport

 Damir Krznar együttese a legutóbbi hét mérkőzéséből csupán egyet tudott megnyerni, nem mellesleg a csapat múlt héten a Magyar Kupából is kiesett, miután kikapott az NB II-es Kecskeméttől. 

Az edző kért elnézést az őrjöngő Újpest-szurkolóktól

A múlt heti kecskeméti szégyen után az Újpest-szurkolók válogatott szidalmakat vágtak a tábor elé kiálló játékosok fejéhez. A Kazincbarcika elleni szégyen után sem volt ez másképp, csak most Damir Krznar, az Újpest edzője oda is ment a szurkolókhoz, és megpróbálta csitítani az indulatokat – látszólag kevés sikerrel. 

A IV. kerületi csapat legutóbb hét forduló alatt mindössze két meccset nyert az NB I-ben, jelenleg a tabella hetedik helyén áll, de csak három pont választja el a kiesőzónától. 

  • kapcsolódó cikkek:
Óriási szégyen: megint csúnyán megalázták az Újpestet
„Szégyen, gyalázat b.zdmeg!” – saját csapatukat szidták az újpesti szurkolók – videó
Újpesten nem teszik zsebre, amit az edző mondott a kupabúcsú után
Az Újpest kiesett, de a Fradi így is lila-fehér csapatot kapott a Magyar Kupában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!