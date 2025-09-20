Az Újpest nagy tervekkel vágott neki az idei szezonnak, azonban a IV. kerületi csapatnál valami nagyon nincs rendben.

Az Újpest edzője kért elnézést a szurkolóktól az újabb kudarc után

Fotó: M4 Sport

Damir Krznar együttese a legutóbbi hét mérkőzéséből csupán egyet tudott megnyerni, nem mellesleg a csapat múlt héten a Magyar Kupából is kiesett, miután kikapott az NB II-es Kecskeméttől.

Az edző kért elnézést az őrjöngő Újpest-szurkolóktól

A múlt heti kecskeméti szégyen után az Újpest-szurkolók válogatott szidalmakat vágtak a tábor elé kiálló játékosok fejéhez. A Kazincbarcika elleni szégyen után sem volt ez másképp, csak most Damir Krznar, az Újpest edzője oda is ment a szurkolókhoz, és megpróbálta csitítani az indulatokat – látszólag kevés sikerrel.

A IV. kerületi csapat legutóbb hét forduló alatt mindössze két meccset nyert az NB I-ben, jelenleg a tabella hetedik helyén áll, de csak három pont választja el a kiesőzónától.