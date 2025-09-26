Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lebukott: kiderült Zelenszkij aljas terve

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó NB I nyolcadik fordulójának nyitómeccsén két nehéz helyzetben lévő csapat feszült egymásnak. A nyolcadik helyezett Újpest borzasztó szériában volt a Nyíregyháza elleni meccs előtt, amely végül 2-2-vel és hazai csalódással ért véget. Adja magát a kérdés, meddig tart a hazai klub vezetőségének a türelme a vezetőedző kapcsán?

A MOL Magyar Kupából kiesett egy másodosztályú ellenfél ellen az Újpest (Kecskemét), majd a bajnokságban kikapott attól a Kazincbarcikától, amelynek addig nem volt győzelme a Fizz Ligában. Ezek után nem is csoda, hogy a szurkolók válaszokat vártak a vezetőedzőtől és a klub elnökétől a kialakult helyzetre való tekintettel. A lila-fehérek fogadkoztak a péntek esti mérkőzés előtt, hogy eljött a tettek ideje a szavak helyett. Ennek szellemében léptek pályára a Szusza Ferenc Stadionban a hazaiak.

Az Újpest játékosa, Beridze
Az Újpest játékosa, Beridze
Fotó: Újpest FC

Az Újpest nem maradt adós a góllövéssel

Rendkívül eseménydús első félidőt láthattunk, igazi keretes szerkezettel. A vezetést a mérkőzés elején a Nyíregyháza szerezte meg, majd tíz percen belül Matko kétszer is eredményes volt, ezzel fordított az Újpest. 

Az első 45 perc végéhez közeledve aztán jött az egyenlítés, egy kapufáról bepattanó lövéssel egalizáltak a vendégek, így 2-2-vel fordultak a felek.

Izgalomban nem volt hiány a második játékrészben sem, igazi nyíltsisakos csata alakult ki, amelybe a vezetőedzők is belenyúltak cserékkel mindkét oldalon. 

A 86. percben egy hazai akció végén a csereként beállt Horváth lábában maradt a harmadik, jó eséllyel mindent eldöntő újpesti gól, így a végén maradt a 2-2 és a pontosztozkodás. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 89. percben a kétgólos Matko több, mint gyanús körülmények között tűnt el a tizenhatoson belül három védő gyűrűjében, de a bíró továbbot intett és a VAR sem avatkozott közbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!