A MOL Magyar Kupából kiesett egy másodosztályú ellenfél ellen az Újpest (Kecskemét), majd a bajnokságban kikapott attól a Kazincbarcikától, amelynek addig nem volt győzelme a Fizz Ligában. Ezek után nem is csoda, hogy a szurkolók válaszokat vártak a vezetőedzőtől és a klub elnökétől a kialakult helyzetre való tekintettel. A lila-fehérek fogadkoztak a péntek esti mérkőzés előtt, hogy eljött a tettek ideje a szavak helyett. Ennek szellemében léptek pályára a Szusza Ferenc Stadionban a hazaiak.

Az Újpest játékosa, Beridze

Fotó: Újpest FC

Az Újpest nem maradt adós a góllövéssel

Rendkívül eseménydús első félidőt láthattunk, igazi keretes szerkezettel. A vezetést a mérkőzés elején a Nyíregyháza szerezte meg, majd tíz percen belül Matko kétszer is eredményes volt, ezzel fordított az Újpest.

Az első 45 perc végéhez közeledve aztán jött az egyenlítés, egy kapufáról bepattanó lövéssel egalizáltak a vendégek, így 2-2-vel fordultak a felek.

Izgalomban nem volt hiány a második játékrészben sem, igazi nyíltsisakos csata alakult ki, amelybe a vezetőedzők is belenyúltak cserékkel mindkét oldalon.

A 86. percben egy hazai akció végén a csereként beállt Horváth lábában maradt a harmadik, jó eséllyel mindent eldöntő újpesti gól, így a végén maradt a 2-2 és a pontosztozkodás. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 89. percben a kétgólos Matko több, mint gyanús körülmények között tűnt el a tizenhatoson belül három védő gyűrűjében, de a bíró továbbot intett és a VAR sem avatkozott közbe.