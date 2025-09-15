Live
Rendkívüli

A labdarúgó MOL Magyar Kupában a másodosztályú Kecskeméti TE hosszabbítás után 3-2-re nyert az Újpest FC ellen, ezzel bejutott a legjobb 32 közé. A mérkőzés után a pályáról levonuló játékosokat nem kímélték az újpesti szurkolók, akik válogatott szidalmakat vágtak a futballisták fejéhez.

Újabb szégyen érte az Újpest futballcsapatát. A lila-fehérek ezúttal a Magyar Kupa harmadik fordulójában kaptak ki a másodosztályú Kecskemét otthonában, ezzel pedig búcsúztak a sorozattól. A meccs után Damir Krznar vezetőedző kemény szavakkal értékelte a gyenge produkciót, de az lehetett igazán fájó, amit az újpesti szurkolók vágtak a játékosok fejéhez a kupabúcsú után.

Hiába utazott el sok újpesti szurkoló Kecskemétre, a Magyar Kupa-meccsen is csalódniuk kellett
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

„Szégyen, gyalázat” – harsogták a csalódott újpesti szurkolók

A mérkőzés után a pályáról levonuló játékosok felé nem túl irodalmi stílusban üzentek a lelátón helyet foglaló újpesti drukkerek. A teljesség igénye nélkül ilyen és ehhez hasonló sértő megjegyzéseket vágtak a futballisták fejéhez a saját drukkereik:

  • „Mi volt ez? Mi volt ez b.zdmeg? Szégyen, gyalázat b.zdmeg! 
  • „Mi van, te f.sszopó?!”
  • „Hova mentek? Hova mentek?”
  • „Gyertek ki b.zdmeg!”
  • „K.rva gyenge! K.rva gyenge!”
  • „Leutazok, rommá ázok és ezt nézem. A k.rva anyádat!”

A játékosok végül kiálltak a szurkolótáboruk elé egy rövid ideig, majd csalódottan, leszegett fejjel bandukoltak vissza az öltözőbe.

A Magyar Kupa küzdelmeitől elbúcsúzó Újpest az NB I-ben sem szerepel fényesen, hat forduló alatt már háromszor kikapott, legutóbb az MTK-tól szenvedett vereséget hazai pályán.

