Újabb szégyen érte az Újpest futballcsapatát. A lila-fehérek ezúttal a Magyar Kupa harmadik fordulójában kaptak ki a másodosztályú Kecskemét otthonában, ezzel pedig búcsúztak a sorozattól. A meccs után Damir Krznar vezetőedző kemény szavakkal értékelte a gyenge produkciót, de az lehetett igazán fájó, amit az újpesti szurkolók vágtak a játékosok fejéhez a kupabúcsú után.
A mérkőzés után a pályáról levonuló játékosok felé nem túl irodalmi stílusban üzentek a lelátón helyet foglaló újpesti drukkerek. A teljesség igénye nélkül ilyen és ehhez hasonló sértő megjegyzéseket vágtak a futballisták fejéhez a saját drukkereik:
A játékosok végül kiálltak a szurkolótáboruk elé egy rövid ideig, majd csalódottan, leszegett fejjel bandukoltak vissza az öltözőbe.
A Magyar Kupa küzdelmeitől elbúcsúzó Újpest az NB I-ben sem szerepel fényesen, hat forduló alatt már háromszor kikapott, legutóbb az MTK-tól szenvedett vereséget hazai pályán.