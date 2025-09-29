A Levante-EMV jelentése szerint a Valencia CF és a Real Oviedo közötti, hétfőn este 9 órakor a Mestalla stadionban megrendezésre kerülő La Liga-mérkőzést holnapra, azaz keddre halasztották, ugyanarra az időpontra, mivel Valencia tartományban vörös riasztást adtak ki az özönvízszerű esőzések miatt. A döntést a La Liga, a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) és mindkét klub közötti megbeszélések sorozata után erősítették meg.

A Valencia stadionjában hétfőn nem lesz meccs

Fotó: DAVID ALIAGA / NurPhoto

Kedden játszhat a Valencia

Hétfőn Valencia polgármestere, María José Català hivatalos kérelmet nyújtott be a mérkőzés elhalasztására, hogy „garantálja a szurkolók és a dolgozók biztonságát” a kedvezőtlen időjárás-előrejelzések miatt. Az Állami Meteorológiai Ügynökség (AEMET) fenntartja a vörös riasztást Valencia tartomány partvidékén, nagy valószínűséggel özönvízszerű esőzések várhatók, amelyek ma, hétfőn délután rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet halmozhatnak fel.

Tekintettel erre a helyzetre, és a városban hozott egyéb megelőző intézkedésekkel, például az iskolai és egyetemi órák felfüggesztésével összhangban, a sporthatóságok óvatosságra intettek.