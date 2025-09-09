A találkozó után Marco Rossi kiemelte, hogy rendkívül büszke a válogatottra, a német Harm Osmers játékvezető ténykedésétől viszont korántsem volt elragadtatva.
„Nagyon nehéz beszélni erről a meccsről az első félidő után.
A magyar válogatott az első félidőben megmutatta, hogyan tud focizni, a másodikban pedig azt, hogyan tud küzdeni. Természetesen nem vagyunk boldogok az eredménnyel. A végeredmény úgy néz ki, ahogy. A második félidőben a bíró úgy gondolta, hogy nem egy futballmeccsen, hanem egy birkózómeccsen bíráskodik”
– mondta a mérkőzés után a szövetségi kapitány, aki pár példát ki is emelt Harm Osmers látványos hibái közül.
Rossi hangsúlyozta, hogy az írek első góljánál Varga Barnabást lekönyökölték, majd hozzátette, hogy Sallai Roland piros lapja előtt is volt egy teljesen egyértelmű szabálytalanság.
A Spori néven futó Facebook-oldalon a mérkőzés után tételesen kigyűjtött a német Harm Osmers játékvezető hibáit, melyekkel a magyar csapatot sújtott. Ezek között természetesen ott vannak azok is, melyeket a szövetségi kapitány is említett, de bekerült pár olyan eset is, amelyet Marco Rossi nem részletezett.
A teljesség igénye nélkül felidézett esetek:
A Spori hangsúlyozza, hogy az első félidőben egyértelműen kirajzolódott, hogy Sallai célponttá vált, és a játékvezetőnek ezt észlelnie kellett volna, megfelelő szankcióval.
A Spori kiemeli, hogy a felvételek többszöri visszanézése alapján az indulat nyilvánvaló, de a mozdulat nem volt olyan súlyos, hogy kiállítást indokoljon. A szabálykönyv szerint a „túlzott erőbevetés” akkor áll fenn, ha a játékos veszélyezteti ellenfele testi épségét. Ebben az esetben ez nem volt egyértelműen megállapítható.
Ez a szakasz jól mutatja, hogy a játékvezetés következetlensége fokozatosan rontotta a mérkőzés légkörét, és több esetben is befolyásolta a játék menetét. A mérkőzés végéhez közeledve tovább erősödött a játékvezetőre nehezedő nyomás.
A Spori úgy zárja az értékelését, hogy a hazai játékosok minden ítéletet heves gesztikulálással és hangos reklamálással kísértek, és ez láthatóan eredményre vezetett: a mérkőzés kulcsfontosságú pillanataiban rendre számukra kedvező döntések születtek.
Természetesen előfordulhat, hogy egy játékvezetőnek gyengébb napja van, és hibái mindkét irányba oszlanak el. Ebben az esetben azonban a felsorolt döntések túlnyomó többsége egyértelműen a magyar csapatot sújtotta, és nagymértékben befolyásolta a végeredményt.
Ez a fajta hozzáállás korábban nem volt jellemző a német játékvezetőkre, így nehéz racionális magyarázatot találni arra, miért alakult így ez a mérkőzés.