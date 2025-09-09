Live
A magyar labdarúgó-válogatott múlt szombaton szenzációsan játszott a dublini vb-selejtezőn. Marco Rossi válogatottja az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, és valósággal lefocizta a pályáról az ír csapatot. A második félidő azonban rémálommal ért fel, amiről legkevésbé sem a magyar válogatott játékosai tehetettek, sokkal inkább a német Harm Osmers játékvezető volt a ludas abban, hogy a találkozó végül döntetlennel ért véget.

A találkozó után Marco Rossi kiemelte, hogy rendkívül büszke a válogatottra, a német Harm Osmers játékvezető ténykedésétől viszont korántsem volt elragadtatva. 

A magyar válogatott hatalmasat küzdött Dublinban
A magyar válogatott hatalmasat küzdött Dublinban
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

„Nagyon nehéz beszélni erről a meccsről az első félidő után. 

A magyar válogatott az első félidőben megmutatta, hogyan tud focizni, a másodikban pedig azt, hogyan tud küzdeni. Természetesen nem vagyunk boldogok az eredménnyel. A végeredmény úgy néz ki, ahogy. A második félidőben a bíró úgy gondolta, hogy nem egy futballmeccsen, hanem egy birkózómeccsen bíráskodik” 

mondta a mérkőzés után a szövetségi kapitány, aki pár példát ki is emelt Harm Osmers látványos hibái közül. 

A német bíró botrányosan elcsalta a magyar válogatott meccsét

Rossi hangsúlyozta, hogy az írek első góljánál Varga Barnabást lekönyökölték, majd hozzátette, hogy Sallai Roland piros lapja előtt is volt egy teljesen egyértelmű szabálytalanság. 

A Spori néven futó Facebook-oldalon a mérkőzés után tételesen kigyűjtött a német Harm Osmers játékvezető hibáit, melyekkel a magyar csapatot sújtott. Ezek között természetesen ott vannak azok is, melyeket a szövetségi kapitány is említett, de bekerült pár olyan eset is, amelyet Marco Rossi nem részletezett. 

A teljesség igénye nélkül felidézett esetek:

  • a 21. percben O’Brien sportszerűtlenül viselkedett, amikor a labda már nem volt játékban, lábbal meglökte a földön fekvő Sallai Rolandot. A játékvezető mindössze szóbeli figyelmeztetéssel intézte el az esetet.
  • a 22. percben ismét ugyanaz a két játékos került összetűzésbe. O’Brien ezúttal a levegőben két kézzel meglökte Sallait, majd a földre zuhanó magyar játékost arcon rúgta. A játékvezetőnek észlelnie kellett volna, hogy egy percen belül kétszer is provokálja ugyanaz a hazai játékos Sallait. A rendelkezésre álló felvételek alapján már önmagában ez az eset is sárga lapot ért volna. Ez volt a játékvezetés első komoly hibája.

A Spori hangsúlyozza, hogy az első félidőben egyértelműen kirajzolódott, hogy Sallai célponttá vált, és a játékvezetőnek ezt észlelnie kellett volna, megfelelő szankcióval.

  • a 49. percben az ír csapat gólt szerzett, de előtte Vargát egyértelműen lekönyökölték. Míg az első félidőben az ilyen eseteket még lefújta a játékvezető, itt már nem tette – láthatóan alkalmazkodott a hazaiak agresszívabb játékstílusához. A képi bizonyítékok alapján Vargát alkarral tarolták le, ami nemcsak szabálytalan volt, hanem sárga lapot is indokolt volna. A VAR ugyan vizsgálta az esetet, de nem avatkozott be, mivel nem minősítette nyilvánvaló hibának – annak ellenére, hogy a vizsgálat szokatlanul hosszú ideig tartott egy nemzetközi mérkőzéshez képest.
Hungary's midfielder #20 Roland Sallai is shown a red card during the 2026 World Cup Group F qualifier football match between Republic of Ireland and Hungary, at Aviva Stadium, in Dublin, on September 6, 2025. (Photo by Paul Faith / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Sallai Roland kiállítása után óriási bajba került a magyar válogatott
Fotó: Paul Faith/AFP
  • az 52. percben Sallait szabálytalanul visszatartotta ellenfele, de a játékvezető nem fújt. Sallai ezt követően indulatosan reagált: meglökte a játékost, majd belépett mellé, de nem találta el jelentősen – a mozdulat nem érte el sem az Achilles-ínat, sem a bokát. Ennek ellenére a játékvezető azonnali piros lapot adott.

A Spori kiemeli, hogy a felvételek többszöri visszanézése alapján az indulat nyilvánvaló, de a mozdulat nem volt olyan súlyos, hogy kiállítást indokoljon. A szabálykönyv szerint a „túlzott erőbevetés” akkor áll fenn, ha a játékos veszélyezteti ellenfele testi épségét. Ebben az esetben ez nem volt egyértelműen megállapítható. 

  • a 83. percben Nagy Zsoltot a nyakánál fogva rántotta le egy hazai játékos – a sárga lap elmaradása nehezen magyarázható.

Ez a szakasz jól mutatja, hogy a játékvezetés következetlensége fokozatosan rontotta a mérkőzés légkörét, és több esetben is befolyásolta a játék menetét. A mérkőzés végéhez közeledve tovább erősödött a játékvezetőre nehezedő nyomás.

  • Előbb egy hazai játékos esett el egy magyar védővel folytatott párharc után, majd Tóth Barna pöckölte el a labdát, miközben két ír játékos látványosan reklamált emiatt. A jelenet eredményesnek bizonyult: a paksi csatár sárga lapot kapott. 
  • 87. percben Szalai Attila ellen fújt a játékvezető, noha a hazai támadó futott neki, Szalai pedig stabil pozícióban állt, nem mozdult sem felé, sem az útjába – tehát nem történt szabálytalanság.

A Spori úgy zárja az értékelését, hogy a hazai játékosok minden ítéletet heves gesztikulálással és hangos reklamálással kísértek, és ez láthatóan eredményre vezetett: a mérkőzés kulcsfontosságú pillanataiban rendre számukra kedvező döntések születtek. 

Természetesen előfordulhat, hogy egy játékvezetőnek gyengébb napja van, és hibái mindkét irányba oszlanak el. Ebben az esetben azonban a felsorolt döntések túlnyomó többsége egyértelműen a magyar csapatot sújtotta, és nagymértékben befolyásolta a végeredményt. 

Ez a fajta hozzáállás korábban nem volt jellemző a német játékvezetőkre, így nehéz racionális magyarázatot találni arra, miért alakult így ez a mérkőzés.

