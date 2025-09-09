A találkozó után Marco Rossi kiemelte, hogy rendkívül büszke a válogatottra, a német Harm Osmers játékvezető ténykedésétől viszont korántsem volt elragadtatva.

A magyar válogatott hatalmasat küzdött Dublinban

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

„Nagyon nehéz beszélni erről a meccsről az első félidő után.

A magyar válogatott az első félidőben megmutatta, hogyan tud focizni, a másodikban pedig azt, hogyan tud küzdeni. Természetesen nem vagyunk boldogok az eredménnyel. A végeredmény úgy néz ki, ahogy. A második félidőben a bíró úgy gondolta, hogy nem egy futballmeccsen, hanem egy birkózómeccsen bíráskodik”

– mondta a mérkőzés után a szövetségi kapitány, aki pár példát ki is emelt Harm Osmers látványos hibái közül.

A német bíró botrányosan elcsalta a magyar válogatott meccsét

Rossi hangsúlyozta, hogy az írek első góljánál Varga Barnabást lekönyökölték, majd hozzátette, hogy Sallai Roland piros lapja előtt is volt egy teljesen egyértelmű szabálytalanság.

A Spori néven futó Facebook-oldalon a mérkőzés után tételesen kigyűjtött a német Harm Osmers játékvezető hibáit, melyekkel a magyar csapatot sújtott. Ezek között természetesen ott vannak azok is, melyeket a szövetségi kapitány is említett, de bekerült pár olyan eset is, amelyet Marco Rossi nem részletezett.

A teljesség igénye nélkül felidézett esetek:

a 21. percben O’Brien sportszerűtlenül viselkedett, amikor a labda már nem volt játékban, lábbal meglökte a földön fekvő Sallai Rolandot. A játékvezető mindössze szóbeli figyelmeztetéssel intézte el az esetet.

a 22. percben ismét ugyanaz a két játékos került összetűzésbe. O’Brien ezúttal a levegőben két kézzel meglökte Sallait, majd a földre zuhanó magyar játékost arcon rúgta. A játékvezetőnek észlelnie kellett volna, hogy egy percen belül kétszer is provokálja ugyanaz a hazai játékos Sallait. A rendelkezésre álló felvételek alapján már önmagában ez az eset is sárga lapot ért volna. Ez volt a játékvezetés első komoly hibája.

A Spori hangsúlyozza, hogy az első félidőben egyértelműen kirajzolódott, hogy Sallai célponttá vált, és a játékvezetőnek ezt észlelnie kellett volna, megfelelő szankcióval.