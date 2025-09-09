Live
Elképesztő: Katar fővárosát bombázta Izrael

Kedden este 20:45-től a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapatot fogadja a telt házas Puskás Arénában. A magyar válogatott kezdőjében lesz egy sajnálatos meglepetés is: a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot.

Marco Rossi nincs könnyű helyzet, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra.

Dibusz Dénes sérülés miatt nem védhet a válogatottban a portugálok elleni meccsen
Dibusz Dénes sérülés miatt nem védhet a válogatottban a portugálok elleni meccsen
Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP)

Dibusz Dénes nélkül a válogatott

A magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen.

Dibusz Dénes kedd délelőtt MRI-vizsgálaton járt, amely negatív eredményt hozott, ennek ellenére néhány órával a portugálok elleni mérkőzést megelőzően a Nemzeti Sport több különböző forrásból is úgy értesült, hogy a Ferencváros kapusa nem lép pályára az esti meccsen.

A helyére minden bizonnyal az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa, a 28 éves Tóth Balázs kerül be majd a kezdőbe. A 189 centiméteres hálóőrnek ez lesz a második mérkőzése a nemzeti csapatban. Idén június 10-én mutatkozott be a válogatottban az Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésen. 

