Marco Rossi nincs könnyű helyzet, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra.

Dibusz Dénes sérülés miatt nem védhet a válogatottban a portugálok elleni meccsen

Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP)

Dibusz Dénes nélkül a válogatott

A magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen.

Dibusz Dénes kedd délelőtt MRI-vizsgálaton járt, amely negatív eredményt hozott, ennek ellenére néhány órával a portugálok elleni mérkőzést megelőzően a Nemzeti Sport több különböző forrásból is úgy értesült, hogy a Ferencváros kapusa nem lép pályára az esti meccsen.

A helyére minden bizonnyal az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa, a 28 éves Tóth Balázs kerül be majd a kezdőbe. A 189 centiméteres hálóőrnek ez lesz a második mérkőzése a nemzeti csapatban. Idén június 10-én mutatkozott be a válogatottban az Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésen.