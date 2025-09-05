A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Dublinban kezdi meg szereplését a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. A magyar válogatottat irányító Marco Rossihoz hasonlóan az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson is kiemelte, hogy kulcsfontosságú lesz a mérkőzés a négy csapatos csoportban.

Az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson tudja, milyen fontos lesz a magyar válogatott elleni vb-selejtező

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Duzzad az önbizalomtól az ír válogatott, telt ház lesz mögöttük

Hallgrímsson, az ír válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kiemelte, hogy egyre erősebb csapat formálódik a keze alatt. Úgy fogalmazott: az energia jelen van, egyre több a vezéregyéniség, mindenki pontosabban tudja a feladatát, és ez önbizalmat ad a játékosoknak. Arra kérte a drukkereket, hogy ne pusztán nézőként legyenek jelen a stadionban.

Nem kívánhatunk több embert, mert telt ház lesz, de azt szeretném, hogy teremtsenek atmoszférát, legyenek a 12. ember, küzdjünk együtt!

– mondta.

A kapitány szerint erős és egységes keret áll rendelkezésére, amely folyamatosan fejlődik taktikailag. Felidézte, hogy ameddig korábbi állomáshelyén, Izlandon inkább az egyéni kvalitásokon múlt a siker, az íreknél a csapatmunka a meghatározó. Hallgrímsson újságírói szerint a magyar és az ír csapat nagy versenyben lesz egymással a csoportban.

Kicsi a különbség köztünk és a magyarok között a FIFA-ranglistán, bár ők előrébb járnak, szerintem más téren is kijönnek majd a különbségek. Nagyon fontos lesz ez a selejtező, mert mindössze hat meccset játszunk hetven nap alatt. Ez sprint lesz, ahol mindig jobb hamar előnybe kerülni

– figyelmeztetett.

Az ír válogatott idén még veretlen, két győzelem mellett kétszer döntetlent játszott

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Kiemelte, hogy a magyar válogatott tapasztalata meghatározó tényező. Úgy fogalmazott:

Egyéni képességeik miatt nem szabad szabadrúgásokat ajándékoznunk veszélyes helyen. Régóta együtt vannak, jó korban járnak, ugyanaz az edző irányítja őket, filozófiájuk világos, nagyon jól megértik egymást. Az elmúlt években erős csapatokkal játszottak, ott voltak az Eb-n is, a tapasztalat mindenképp mellettük szól

Hozzátette, az íreknek a saját erősségeikre kell koncentrálni, mert nem lehet mindenben közepes teljesítményt nyújtani.