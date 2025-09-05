A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Dublinban kezdi meg szereplését a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. A magyar válogatottat irányító Marco Rossihoz hasonlóan az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson is kiemelte, hogy kulcsfontosságú lesz a mérkőzés a négy csapatos csoportban.
Hallgrímsson, az ír válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kiemelte, hogy egyre erősebb csapat formálódik a keze alatt. Úgy fogalmazott: az energia jelen van, egyre több a vezéregyéniség, mindenki pontosabban tudja a feladatát, és ez önbizalmat ad a játékosoknak. Arra kérte a drukkereket, hogy ne pusztán nézőként legyenek jelen a stadionban.
Nem kívánhatunk több embert, mert telt ház lesz, de azt szeretném, hogy teremtsenek atmoszférát, legyenek a 12. ember, küzdjünk együtt!
– mondta.
A kapitány szerint erős és egységes keret áll rendelkezésére, amely folyamatosan fejlődik taktikailag. Felidézte, hogy ameddig korábbi állomáshelyén, Izlandon inkább az egyéni kvalitásokon múlt a siker, az íreknél a csapatmunka a meghatározó. Hallgrímsson újságírói szerint a magyar és az ír csapat nagy versenyben lesz egymással a csoportban.
Kicsi a különbség köztünk és a magyarok között a FIFA-ranglistán, bár ők előrébb járnak, szerintem más téren is kijönnek majd a különbségek. Nagyon fontos lesz ez a selejtező, mert mindössze hat meccset játszunk hetven nap alatt. Ez sprint lesz, ahol mindig jobb hamar előnybe kerülni
– figyelmeztetett.
Kiemelte, hogy a magyar válogatott tapasztalata meghatározó tényező. Úgy fogalmazott:
Egyéni képességeik miatt nem szabad szabadrúgásokat ajándékoznunk veszélyes helyen. Régóta együtt vannak, jó korban járnak, ugyanaz az edző irányítja őket, filozófiájuk világos, nagyon jól megértik egymást. Az elmúlt években erős csapatokkal játszottak, ott voltak az Eb-n is, a tapasztalat mindenképp mellettük szól
Hozzátette, az íreknek a saját erősségeikre kell koncentrálni, mert nem lehet mindenben közepes teljesítményt nyújtani.
Nathan Collins, az angol elsőosztályú Brentford légiósa a közös élmények fontosságát emelte ki. Felidézte, hogy Robbie Brady gólja az olaszok ellen pályafutása legszebb emléke.
Mindenki a csapatban ilyen pillanatokat akar átélni, amelyet együtt ünnepelhetünk
– mondta. Hozzátette, hogy az esélyekről fölösleges túlgondolkodni: „Ha ott akarunk lenni, annak szombaton kell kezdődnie. Kell a jó rajt, de nem akarunk túl előre tekinteni.”
Collins szerint a szurkolók támogatása, a hazai pálya nyomás helyett erőt ad a játékosoknak. A magyar válogatott kapcsán külön is kiemelte Szoboszlai Dominikot.
Fantasztikus játékos, ezt évek óta bizonyítja Liverpoolban. Arra számítok, hogy a középpályások megoldják helyette, de neki is használnia kell a társait, ahogy nekem is.
Az ír válogatottról szólva a védő leszögezte: könnyű volt a kapitány mögé állni, mert taktikája világos és segít abban, hogy a pályán minden összeálljon.
Az ír-magyar mérkőzés szombaton 20.45-kor kezdődik a teltházas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott.