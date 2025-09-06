Óriási várakozás előzte meg a magyar válogatott írországi vendégjátékát, a mieink ugyanis 1986 óta nem szerepeltek világbajnokságon. Egy vb-selejtezős nyitómeccs pedig mindig nagyon fontos. Így volt ez most is, és elsőként a legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy milyen rendszerben és összetételben küldi pályára játékosait Marco Rossi Dublinban.

Mindössze 15 perc kellett a magyar válogatott két góljához

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Rossi megkeverte a magyar válogatott kártyáit

A kapitány az elmúlt években a három belső védős rendszerrel érte el a legnagyobb sikereit a magyar válogatottal, az utóbbi időben azonban egyre gyakrabban vetette be a négyvédős felállást.

Marco Rossi úgy döntött, Írország ellen a négyvédős taktikát alkalmazza. Ez a szerkezet nagyobb kockázatot rejt magában, de lehetőséget ad több támadó szellemű játékos beépítésére.

A dublini rajtra Dibusz Dénes előtt Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a védelmet. Egy sorral feljebb Callum Styles és Szoboszlai feladata volt az ír támadások megszűrése, és persze a játékszervezés. A támadósort Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a Fradiban remeklő Tóth Alex támogatta, középcsatárként pedig a jó formában lévő Varga Barnabás kapott lehetőséget. A fradisták örülhettek, hiszen három zöld-fehér játékos is kezdőként vonulhatott ki a pályára.

Rossi sohasem ragaszkodik mereven a kezdő felálláshoz: szükség esetén az egyik szélsővédő visszaléphet a két belső mellé, így a válogatott meccs közben is könnyedén átválthat háromvédős rendszerre.

Hihetetlen villámrajt

Sok szurkoló még sem foglalta a végleges helyét a stadionban, amikor Sallai bal oldali beadását Doherty kifejelte, de Styles rögtön előre tette a labdát a 16-oson belülre. Remek meglátás volt, hiszen Varga Barnabás már várta a lehetőséget, és 8 méterről, dropból kegyetlenül a léc alá bombázott (0-1).

Létezhet ennél jobb kezdés?

Az írek válasza elég gyengécske volt, O'Brien beadását Azaz 10 méterről konkrétan taccsra lőtte.

A 12. percben Szmodics bizonyíthatta volna, hogy volt miért bízni abban, hogy a magyar nagyapja miatt a mi válogatottunkat válassza, a csatár azonban 25 méterről jócskán a jobb kapufa mellé lőtt.