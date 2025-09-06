Óriási várakozás előzte meg a magyar válogatott írországi vendégjátékát, a mieink ugyanis 1986 óta nem szerepeltek világbajnokságon. Egy vb-selejtezős nyitómeccs pedig mindig nagyon fontos. Így volt ez most is, és elsőként a legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy milyen rendszerben és összetételben küldi pályára játékosait Marco Rossi Dublinban.
A kapitány az elmúlt években a három belső védős rendszerrel érte el a legnagyobb sikereit a magyar válogatottal, az utóbbi időben azonban egyre gyakrabban vetette be a négyvédős felállást.
Marco Rossi úgy döntött, Írország ellen a négyvédős taktikát alkalmazza. Ez a szerkezet nagyobb kockázatot rejt magában, de lehetőséget ad több támadó szellemű játékos beépítésére.
A dublini rajtra Dibusz Dénes előtt Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a védelmet. Egy sorral feljebb Callum Styles és Szoboszlai feladata volt az ír támadások megszűrése, és persze a játékszervezés. A támadósort Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a Fradiban remeklő Tóth Alex támogatta, középcsatárként pedig a jó formában lévő Varga Barnabás kapott lehetőséget. A fradisták örülhettek, hiszen három zöld-fehér játékos is kezdőként vonulhatott ki a pályára.
Rossi sohasem ragaszkodik mereven a kezdő felálláshoz: szükség esetén az egyik szélsővédő visszaléphet a két belső mellé, így a válogatott meccs közben is könnyedén átválthat háromvédős rendszerre.
Sok szurkoló még sem foglalta a végleges helyét a stadionban, amikor Sallai bal oldali beadását Doherty kifejelte, de Styles rögtön előre tette a labdát a 16-oson belülre. Remek meglátás volt, hiszen Varga Barnabás már várta a lehetőséget, és 8 méterről, dropból kegyetlenül a léc alá bombázott (0-1).
Létezhet ennél jobb kezdés?
Az írek válasza elég gyengécske volt, O'Brien beadását Azaz 10 méterről konkrétan taccsra lőtte.
A 12. percben Szmodics bizonyíthatta volna, hogy volt miért bízni abban, hogy a magyar nagyapja miatt a mi válogatottunkat válassza, a csatár azonban 25 méterről jócskán a jobb kapufa mellé lőtt.
A magyar válogatott játékosainak a zöme jelen pillanatban egészen elképesztő formában van (nemcsak Szoboszlai!), és ez érezhető volt ezen a mérkőzésen is.
Varga Barnabás, az egyetlen minőségi magyar csatár a 13. percben máris megduplázhatta volna a góljai számát. Kerkez bal oldali beadását szépen lefejelte a földre, de a labda elkerülte a kaput.
A magyar szurkolóknak aztán csak két percet kellett várniuk, hogy kiugorhassanak a bőrükből. Szoboszlai jobb oldalról végzett el szögletet, és remekül csavarodó labdáját a rövidnél egészen magasra ugró Sallai parádésan fejelte a kapu jobb oldalába (0-2).
Szoboszlai Dominik szerepe egészen különleges volt a mérkőzésen. A csapatkapitány örömmel konstatálta, hogy vezetést szereztünk, s mint a legjobb pontrúgó, adott egy gólpasszt, de közben odafigyelt a megfelelő védekezésre is. Szinte fontosabbnak tartotta ezt a feladatát, mint a támadások támogatását. Ha ő ott van, nem lehet baj, és ez igaz is, nem véletlen, hogy a Liverpoolból úgy lehet a hónap Premier League-játékosa, hogy többször is jobb oldali védőként remekelt.
És a mára szinte kultikussá vált kapuskirúgásokat is vállalta Szoboszlai, ha valaki, ő tényleg emberhez tudja tenni a labdát akár egész pályáról is.
Az írek mindeközben igyekeztek szépíteni, de nem sok sikerrel, Doherty például a 35. percben, távolról, laposan jócskán a kapu mellé lőtt.
Az írek nem akartak úgy levonulni a szünetre, hogy egyetlen épkézláb helyzetük sem volt: Ferguson 14 méterről leadott remek lövését azonban Dibusz ki tudta ütni.
Amilyen jól kezdődött az első játékrész, olyan pokolian folytatódott a második. A 48. percben Szalai sárgát kapott Ferguson felrúgásáért. A megítélt szabadrúgást Manning kapura lőtte, és Dibusz csak kiütni tudta a labdát. A baj ebből eredt, hiszen Szmodics középre fejelése után óriási kavalkádban Ferguson tudta közelről a kapuba juttatni a labdát (1-2).
És ez még nem is lett volna végzetes, de az 52. percben Sallai megtaposta O'Shea-t, amiért rögtön piros lapot kapott a játékvezetőtől.
Szerencsére nem csak védekezett a Rossi-csapat, de Bolla 58. perces, 11 méteres tekerése mégsem eredményezett gólt.
Az emberhátrány azonban nagyon is érződött, hiába jött be az újonc Ötvös Tóth Alex helyére. Nyomtak az írek, csak reménykedni lehetett abban, hogy valahogy kihúzzuk a végéig.
Rossi is mindent megtett, Bolla helyére Mocsi állt be, ami egyértelmű jelzés volt: a cél a meccs kivédekezése, az eredmény megtartása.
Miközben Dibusznak az ír gólnál talán illett volna megkaparintania a labdát, a Fradi kapusa a 72. percben a meccs védését mutatta be. Azaz hétméteres fejesét ugyanis elképesztő reflexszel tudta hárítani.
Öt perccel később Ogbene 14 méteres lövésénél sem jött zavarba a Fradi kapusa, a középre érkező löketet hárította.
Varga besárgult O'Shea visszahúzásáért, jött is a helyére az újonc Tóth Barna, míg Nagy Zsolt Kerkez Milos helyére állt be a 79. percben.
A szabadrúgást elképesztően veszélyes helyről, 17 méterről végezhette el Manning, a bal alsóba tartó lövését azonban Dibusz szögletre tolta.
Az utolsó percek pedig már csak egy dologról szóltak magyar szempontból: őrizni kell az előnyt. De sajnos érezhető volt, hogy ebből előbb-utóbb gól lesz, mert kőkeményen toltak az írek.
Az, hogy az írek kiegyelítenek. A 93. percben, Manning középre ívelése után Idah négy méterről Dibusz kapujába fejelt (2-2).
És ezzel még nem is volt teljesen vége, a 96. percben ugyanis még O'Shea is helyzetbe került, de 8 méterről mellé fejelt.
A bíró ezek után lefújta a meccset, így 2-2 lett a vb-selejtező vége.
De ne feledjük, Szoboszlai Dominik a mérkőzés előtt azt mondta, ha egy pontot szerzünk az írek ellen, az nem rossz, mert nem az a mérkőzés dönt a kijutásról.