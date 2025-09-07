Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombat este a labdarúgó világbajnoki-selejtezők F csoportjában a magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott Írország vendégeként. A találkozón a mieink Varga Barnabás második percben szerzett góljával kerültek előnybe, a ferencvárosi támadó ezzel olyat tett, amire legutóbb 30 éve volt példa a magyar válogatott történetében.

A magyar válogatott álomszerűen kezdte a dublini találkozót, ugyanis Callum Styles átadása után Varga Barabás védhetetlen gólt lőtt, ezzel 1 perc és 52 másodperc elteltével előnybe került Marco Rossi együttese. 

Varga Barnabás második percben lőtt góljával szerzett vezetést a válogatott
Varga Barnabás második percben lőtt góljával szerzett vezetést a válogatott 
Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Legutóbb 30 éve történt ilyen a magyar válogatottal

Az M4 Sport utánament a korai találatnak, és kiderítette, mikor szerzett legutóbb ilyen korai gólt a magyar válogatott. 

A magyar válogatott ennél korábban hat évvel ezelőtt szerzett legutóbb gólt. 2019. szeptember 5-én Holender Filip talált be a Montenegró ellen 2-1-re elveszített barátságos mérkőzésen. Holendernek akkor 1 perc 36 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy megzörgesse Milan Mijatovic hálóját. 

Tétmeccsen viszont több mint 30 éve nem szerzett ilyen gyors gólt a magyar válogatott. Legutóbb 1995. április 26-án Halmai Gábor talált be 1 perc és 33 másodperc után a svédek ellen 1-0-ra megnyert Eb-selejtezőn a Népstadionban. 

A magyar válogatott kedden este 20.45-től fogadja az Nemzetek Ligája-győztes portugál csapatot. Bízzunk benne, hogy a Puskás Arénában is hasonló álomkezdéssel rukkolnak majd elő a mieink. 

  • kapcsolódó cikkek:
Botrányos bíráskodás Dublinban, Szoboszlai Dominik a világ legjobbja lehet
Németországban is botrányosnak hívták az ír-magyar meccs bírójának ítéleteit
Rossi: A játékvezető úgy gondolta, hogy egy birkózómeccsen bíráskodik

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!