A magyar válogatott álomszerűen kezdte a dublini találkozót, ugyanis Callum Styles átadása után Varga Barabás védhetetlen gólt lőtt, ezzel 1 perc és 52 másodperc elteltével előnybe került Marco Rossi együttese.

Varga Barnabás második percben lőtt góljával szerzett vezetést a válogatott

Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Legutóbb 30 éve történt ilyen a magyar válogatottal

Az M4 Sport utánament a korai találatnak, és kiderítette, mikor szerzett legutóbb ilyen korai gólt a magyar válogatott.

A magyar válogatott ennél korábban hat évvel ezelőtt szerzett legutóbb gólt. 2019. szeptember 5-én Holender Filip talált be a Montenegró ellen 2-1-re elveszített barátságos mérkőzésen. Holendernek akkor 1 perc 36 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy megzörgesse Milan Mijatovic hálóját.

Tétmeccsen viszont több mint 30 éve nem szerzett ilyen gyors gólt a magyar válogatott. Legutóbb 1995. április 26-án Halmai Gábor talált be 1 perc és 33 másodperc után a svédek ellen 1-0-ra megnyert Eb-selejtezőn a Népstadionban.

A magyar válogatott kedden este 20.45-től fogadja az Nemzetek Ligája-győztes portugál csapatot. Bízzunk benne, hogy a Puskás Arénában is hasonló álomkezdéssel rukkolnak majd elő a mieink.