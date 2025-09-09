Live
Elképesztő: Katar fővárosát bombázta Izrael

A magyar labdarúgó-válogatott kedden este 20:45-től a telt házas Puskás Arénában fogadja a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapatot. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitány kihirdette kezdőcsapatát a vb-selejtezőre, a sérült Dibusz Dénes helyére a Blackburn Rovers kapusa, a 28 éves Tóth Balázs került be.

A magyar válogatottat rengeteg probléma sújtotta a portugálok elleni mérkőzés előtt. 

Sallai Roland kiállítása után óriási bajba került a magyar válogatott
Sallai Roland eltiltás miatt nem léphet pályára
Fotó: Paul Faith/AFP

A kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már az írek meccset sem tudta vállalni, majd a dublini találkozón Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra.

Tóth Balázs debütál a válogatottban

A magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett a mérkőzést megelőzően, így a Ferencváros kapusa nem tudta vállalni a játékot. 

Dibusz Dénes sérülés miatt nem védhet a válogatottban a portugálok elleni meccsen
Dibusz Dénes sérülés miatt nem védhet a válogatottban a portugálok elleni meccsen
Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP)

A helyére az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa, a 28 éves Tóth Balázs került be a kezdőbe. A 189 centiméteres hálóőrnek ez lesz a második mérkőzése a nemzeti csapatban. Idén június 10-én mutatkozott be a válogatottban az Azerbajdzsán ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. 

Az eltiltott Sallai Roland helyén a Puskás Akadémia szélsője, Nagy Zsolt fog futballozni. 

A magyar válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Styles, Szoboszlai, Kerkez – Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.

A porugál válogatott kezdőcsapata: 
Diogo Costa – Joao Neves, Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Rúben Neves, Vitinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo.  

