A magyar válogatottat rengeteg probléma sújtotta a portugálok elleni mérkőzés előtt.
A kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már az írek meccset sem tudta vállalni, majd a dublini találkozón Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra.
A magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett a mérkőzést megelőzően, így a Ferencváros kapusa nem tudta vállalni a játékot.
A helyére az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa, a 28 éves Tóth Balázs került be a kezdőbe. A 189 centiméteres hálóőrnek ez lesz a második mérkőzése a nemzeti csapatban. Idén június 10-én mutatkozott be a válogatottban az Azerbajdzsán ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen.
Az eltiltott Sallai Roland helyén a Puskás Akadémia szélsője, Nagy Zsolt fog futballozni.
A magyar válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Styles, Szoboszlai, Kerkez – Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.
A porugál válogatott kezdőcsapata:
Diogo Costa – Joao Neves, Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Rúben Neves, Vitinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo.