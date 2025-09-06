Live
Kemény beszólás: "gnóm törpéknek" nevezték a Zelenszkijt támogató európai vezetőket

Szombat este 20.45-től a magyar labdarúgó-válogatott Írország vendégeként kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezők F csoportjában. Marco Rossi, a nemzeti csapat szövetségi kapitánya kihirdette kezdőcsapatát, melybe a sokak által a kezdőbe várt Ötvös Bence helyett Callum Styles került be, ezzel eldőlt, hogy az olasz szakember egyelőre nem avat újoncot a sorsdöntő meccsen.

A hét elején Schäfer András megsérült, így sokan azt találgatták, ki fogja helyettesíteni a középpályán Marco Rossi válogatottjának egyik alapemberét. A választás Tóth Alexre, a Ferencváros 19 éves középpályására esett, aki az utóbbi egy évben valósággal berobbant a magyar futballba. 

Schäfer András, Magyarország – Svédország, MagyarországSvédország, Magyar válogatott, barátságos válogatott-mérkőzés, foci, labdarúgás, Magyar labdarúgó-válogatott, Magyarlabdarúgóválogatott, UEFA Nemzetek Ligája, Puskás Aréna, Budapest, 2025.06.06.
Schäfer András kiesése nagy veszteség a válogatottnak
Fotó: Ladóczki Balázs

Azonban a válogatott így is védekező középpályás nélkül maradt, ugyanis Nikitscher Tamás ezúttal nem tagja a keretnek, a mérkőzés reggelén pedig kiderült, hogy Dárdai Bence és Csongvai Áron sem fog pályára lépni Dublinban, így erre posztra Ötvös Bence és Callum Styles maradt a szövetségi kapitánynak.

Újoncot avat a válogatott Dublinban

Marco Rossi végül az angol másodosztályú West Bromwich Albionban futballozó Callum Stylesnek szavazott bizalmat, így a Fradi középpályása a kispadról szállhat be a válogatottba a dublini sorsdöntő meccsen. 

A magyar válogatott kezdőcsapata:
Dibusz – Nego, Szalai, Orbán, Kerkez – Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B. 

A mérkőzést az Origo élőben közvetíti szöveges formában. 

