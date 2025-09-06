A hét elején Schäfer András megsérült, így sokan azt találgatták, ki fogja helyettesíteni a középpályán Marco Rossi válogatottjának egyik alapemberét. A választás Tóth Alexre, a Ferencváros 19 éves középpályására esett, aki az utóbbi egy évben valósággal berobbant a magyar futballba.
Azonban a válogatott így is védekező középpályás nélkül maradt, ugyanis Nikitscher Tamás ezúttal nem tagja a keretnek, a mérkőzés reggelén pedig kiderült, hogy Dárdai Bence és Csongvai Áron sem fog pályára lépni Dublinban, így erre posztra Ötvös Bence és Callum Styles maradt a szövetségi kapitánynak.
Marco Rossi végül az angol másodosztályú West Bromwich Albionban futballozó Callum Stylesnek szavazott bizalmat, így a Fradi középpályása a kispadról szállhat be a válogatottba a dublini sorsdöntő meccsen.
A magyar válogatott kezdőcsapata:
Dibusz – Nego, Szalai, Orbán, Kerkez – Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B.
A mérkőzést az Origo élőben közvetíti szöveges formában.