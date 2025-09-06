A hét elején Schäfer András megsérült, így sokan azt találgatták, ki fogja helyettesíteni a középpályán Marco Rossi válogatottjának egyik alapemberét. A választás Tóth Alexre, a Ferencváros 19 éves középpályására esett, aki az utóbbi egy évben valósággal berobbant a magyar futballba.

Schäfer András kiesése nagy veszteség a válogatottnak

Fotó: Ladóczki Balázs

Azonban a válogatott így is védekező középpályás nélkül maradt, ugyanis Nikitscher Tamás ezúttal nem tagja a keretnek, a mérkőzés reggelén pedig kiderült, hogy Dárdai Bence és Csongvai Áron sem fog pályára lépni Dublinban, így erre posztra Ötvös Bence és Callum Styles maradt a szövetségi kapitánynak.

Újoncot avat a válogatott Dublinban

Marco Rossi végül az angol másodosztályú West Bromwich Albionban futballozó Callum Stylesnek szavazott bizalmat, így a Fradi középpályása a kispadról szállhat be a válogatottba a dublini sorsdöntő meccsen.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Dibusz – Nego, Szalai, Orbán, Kerkez – Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B.

A mérkőzést az Origo élőben közvetíti szöveges formában.