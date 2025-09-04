Az MLSZ hangsúlyozza, hogy a FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is, ezért is fontos, hogy a válogatott minden szurkolója tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől.

A magyar válogatott szurkolói rendre elképesztő hangulatot teremtenek a Puskás Arénában

Fotó: Ladóczki Balázs

Felhívás a válogatott szurkolóihoz

A magyar válogatott telt házas mérkőzésein minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől. Sokan nem tudják, hogy a cigányozást, például a „Cigányok, cigányok!" rigmust és a buzizást, például az „XY homosexual" skandálását a legsúlyosabban bünteti az UEFA.

Ezeket a bekiabálásokat minden szurkolónak kerülnie kell, hogy a magyar válogatott elkerülhesse a zárt kapus büntetéseket.