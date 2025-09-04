Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos honlapján tudatta, hogy a hamarosan rajtó világbajnoki selejtezősorozat előtt kampányt indít annak érdekében, hogy a magyar válogatott találkozóin minden szurkoló tartózkodjon a diszkriminatív szabálysértésektől és sportszerű hangulatban játsszanak a csapatok. A kampány a válogatott mérkőzésekről kitiltott huszonhárom szurkoló bevonásával, egyetértésével és pénzügyi támogatásával készült.

Az MLSZ hangsúlyozza, hogy a FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében, ezek közé tartozik a „cigányozás” és a „buzizás” is, ezért is fontos, hogy a válogatott minden szurkolója tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől.

válogatott, Magyarország – Svédország, MagyarországSvédország, Magyar válogatott, barátságos válogatott-mérkőzés, foci, labdarúgás, Magyar labdarúgó-válogatott, Magyarlabdarúgóválogatott, UEFA Nemzetek Ligája, Puskás Aréna, Budapest, 2025.06.06.
A magyar válogatott szurkolói rendre elképesztő hangulatot teremtenek a Puskás Arénában
Fotó: Ladóczki Balázs

Felhívás a válogatott szurkolóihoz

A magyar válogatott telt házas mérkőzésein minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől. Sokan nem tudják, hogy a cigányozást, például a „Cigányok, cigányok!" rigmust és a buzizást, például az „XY homosexual" skandálását a legsúlyosabban bünteti az UEFA.

Ezeket a bekiabálásokat minden szurkolónak kerülnie kell, hogy a magyar válogatott elkerülhesse a zárt kapus büntetéseket. 

  • kapcsolódó cikkek:
Van egy erős tippünk, Rossi kivel pótolja majd Schäfer Andrást
Mindenki ámul Szoboszlai Dominik kislányának okos babakocsiján
Szoboszlaiék 40 éves átok megtörésére készülnek, Ronaldóékon keresztül vezet az út a vb-re
A Liverpool az MLSZ-hez fordult Szoboszlai és Kerkez miatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!