Marco Rossi vakarhatja a fejét, hiszen Örményország ellen az eltiltott Varga Barnabás nem szerepelhet a válogatott csapatban. Az a Varga Barnabás, aki az Írország (2-2) és a Portugália (2-3) elleni első két vb-selejtezőn három gólt fejelt, miközben nem sok olyan játékos van, akit bátran be merne tenni a helyére a szövetségi kapitány.

Varga Barnabás Portugália ellen is remekelt, de begyűjtötte a második sárgáját is, így Örményország ellen nem számíthat rá Rossi a válogatott csapatában

Fotó: Csudai Sándor

A baj pedig nem jár egyedül, hiszen kiderült, az írek elleni gólja után egy piros lapot is begyűjtő Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott. Így nem elég, hogy a Galatasaray játékosa nem pótolhatja Vargát a csúcsék szerepkörében (akár árnyékékként), de még helyette is másnak kell játszani.

Gondban a válogatott: „Adjanak tanácsot: ki legyen a középcsatárunk?”

„Varga Barnabás élete talán legjobb formájában játszik, úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot: ki legyen a középcsatárunk?” - ezzel a kéréssel fordult a Mol Csapatnak nyilatkozó Rossi a szurkolókhoz, akik megfogták a szakember sörét, és éltek a lehetőséggel.

Az Origo Sport olvasóit ugyanis megkértük, segítsék ki a kapitányt azzal, hogy szavaznak: szerintük ki lenne a legjobb választás Varga helyére. A végeredmény némileg meglepő.

A szavazás végeredménye