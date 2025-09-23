Marco Rossi vakarhatja a fejét, hiszen Örményország ellen az eltiltott Varga Barnabás nem szerepelhet a válogatott csapatban. Az a Varga Barnabás, aki az Írország (2-2) és a Portugália (2-3) elleni első két vb-selejtezőn három gólt fejelt, miközben nem sok olyan játékos van, akit bátran be merne tenni a helyére a szövetségi kapitány.
A baj pedig nem jár egyedül, hiszen kiderült, az írek elleni gólja után egy piros lapot is begyűjtő Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott. Így nem elég, hogy a Galatasaray játékosa nem pótolhatja Vargát a csúcsék szerepkörében (akár árnyékékként), de még helyette is másnak kell játszani.
„Varga Barnabás élete talán legjobb formájában játszik, úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot: ki legyen a középcsatárunk?” - ezzel a kéréssel fordult a Mol Csapatnak nyilatkozó Rossi a szurkolókhoz, akik megfogták a szakember sörét, és éltek a lehetőséggel.
Az Origo Sport olvasóit ugyanis megkértük, segítsék ki a kapitányt azzal, hogy szavaznak: szerintük ki lenne a legjobb választás Varga helyére. A végeredmény némileg meglepő.
A szavazás végeredménye
A szavazást ugyanis az a Böde Dániel nyerte 27 százalékkal, akiről Rossi mintha már lemondott volna.
A rutinos játékos 2013 és 2018 között 25 válogatott meccsén öt gólt szerzett, az előző NB I-es idényben pedig elhódította az NB I-ben a gólkirály címet 15 találattal. Az egy hónap múlva, október 24-én már 39 éves csatár reaktiválására ugyanakkor nem sok az esély.
„Aki azt gondolja, hogy Böde Dani tudna nekünk segíteni, az nem érti a futballt. Nem a játékos korával vagy a sebességével van a bajom, nagyon kedvelem Bödét és maximálisan elismerem, amit a csapatáért tesz, de a válogatott nem a Paks. Egészen más játékot játszunk, más a feladata a középcsatárnak, más elvárások vannak vele szemben minden játékhelyzetben. Ezeknek, a legnagyobb tisztelet mellett mondom, Böde Dani nem felel meg” – jelentette ki még júniusban Rossi.
Marco Rossi válogatottjának egyik alappillére, hogy a középcsatár nemcsak befejező ember, hanem az egész támadójáték kulcsfigurája. Varga Barnabás ennek tökéletes példája: az írek és a portugálok ellen szerzett fejesgóljai mellett folyamatosan dolgozott a védők között, visszalépett a labdákért, ütközött, lekötötte az ellenfél belső védőit, és teret nyitott a második hullámban érkező támadóknak – például Szoboszlai Dominiknak vagy Sallai Rolandnak. Rossi rendszerében a csatárnak magas intenzitású futómennyiséget kell teljesítenie, részt kell vennie a presszingben, és a mozgásával támadási irányokat kell nyitnia.
Böde Dániel klasszikus befejező, akinek az erőssége mindig is a test a test elleni küzdelem, a fejjáték és a kapu előtti helyzetkihasználás volt. A Paksban rá épül a játék: a szélekről érkező beadásokat ő váltja gólra, a támadások befejezéseire tartogatják. A válogatottban viszont a középcsatár szerepe sokkal komplexebb, nemcsak gólokra van szükség, hanem folyamatos mozgásra, összekötő szerepre a támadó harmadban és a letámadás első vonalaként való munkára is.
Böde 39 évesen már nem képes olyan intenzitással játszani, hogy ezt a sokoldalú feladatkört ellássa. Nem arról van szó, hogy ne tudna egy-egy helyzetből betalálni, hanem arról, hogy Rossi rendszere 90 percen át dinamikus, folyamatos nyomás alatt tartó játékot vár el a csatártól. Ebben a felfogásban a mobilisabb, gyorsabb és taktikai fegyelmet jobban tartó játékosok – még ha kevesebb gól van is bennük klubszinten – hasznosabbak a kapitány számára.
A szurkolók is érzik, hogy Gruber Zsombor parádés formában van. Úgy is sikerült a második helyen végeznie, hogy a szavazás idejében még nem lehetett tudni, hogy csereként két gólt fog szerezni a Diósgyőr elleni, 2-2-vel zárult bajnokin.
A fiatal csatár nagyon érzi a pontosan ellőtt labdákat, a múlt heti mérkőzésen mindkét lövése érintette a kapufát. A titok nyitjáról így beszélt az M4Sportnak: „A múltban nem lőttem annyit kapura, meg is kaptam sokszor, hogy többet vállalkozhatnék. Úgy érzem, most megfordult valami, igyekszem minél többet próbálkozni a kapu előtt, akár a 16-oson kívülről is lőni. Próbálom megkeresni azokat a helyeket, ahol elfér a labda, hogy a lövésből gól legyen.”
Gruber Zsombor játékstílusa sok szempontból közelebb áll ahhoz, amit Marco Rossi a középcsatártól elvár. Dinamikus, gyorsabb mozgású támadó, aki nemcsak a tizenhatoson belül érzi jól magát, hanem a védelem mögé belépve, illetve a szélek felé kimozdulva is aktívan részt tud venni a játékban.
Az utóbbi hetekben Gruber megmutatta, hogy bátran vállalkozik lövésekre, és képes kis helyzetekből is gólveszélyt teremteni – ez különösen fontos a válogatottnál, ahol sokszor kevés lehetőség adódik.
A presszingben is hasznos lehet: fiatal kora és erőnléte miatt képes nagy futómennyiséget teljesíteni, és a Rossi által megkövetelt agresszív letámadásban aktív szereplővé válni. A tapasztalatlansága hátrány, hiszen válogatott szinten mindössze két mérkőzés van a háta mögött. Ugyanakkor, aki a Fradiban helytáll, annak nem lehet probléma, hogy a nyomással megküzdjön.
A harmadik helyen Sallai Roland végzett mindössze egy százalékkal lemaradva Gruber mögött, de mivel közben kiderült, hogy a Galasaray támadója kétmeccses eltiltást kapott válogatott szinten, így az ő helyzetéről jelenleg felesleges értekezni.
Tóth Barna jóval kevesebb szavazatot kapott, de sikerült elcsípnie így is a negyedik helyet. Böde paksi csapattársa hasonló feladatkörben érzi otthonosan magát, mint Varga Barnabás a válogatottban. Magas, erős testfelépítésű csatár, akit lehet keresni beadásokkal, és aki jól dolgozik a védők gyűrűjében. Erőssége a fejjáték, a test-test elleni küzdelmek és a kapu előtti helyezkedés – vagyis pont azokban a játékelemekben tud hasznos lenni, amelyek Vargát is kiemelik.
A különbség inkább a minőségben és a nemzetközi rutinnal alátámasztott hatékonyságban van. Varga Barnabás klubszinten is folyamatosan magas szinten teljesít, Tóth viszont még nem bizonyította tartósan, hogy ugyanezt a válogatott szintjén is tudja hozni. Emellett Rossi rendszerében kulcs, hogy a középcsatár ne csak befejezzen, hanem mozgásával teret nyisson és részt vegyen a letámadásban. Tóth ebben nem annyira gyors és intenzív, de alapkaraktere miatt mégis „természetesebb” beugró lehetne, mint például egy árnyékékből előrelépő középpályás.
Öt százalékot három játékos ért el, lássuk, velük mire mehetne Rossi!
Szoboszlai Dominik természetesen nem klasszikus középcsatár, inkább árnyékékként vagy támadó középpályásként lehetne bevethető. Erőssége a távoli lövés, a pontrúgások és a szervezés.
Ha előrébb játszik, akkor visszalép, labdát kér és a szélekről indulva veszélyeztet. Beugróként működhet, de a válogatott elveszítené azt a pluszt, amit a középpályáról ad. Ezt olvasóink is érzékelhették, ezért nem kapott sok szavazatot.
Gazdag Dániel tipikus második csatár, aki a 16-os környékén érzi magát igazán komfortosan. Gyors, jól érkezik a kapu elé, és gólérzékeny is, de nem az a típus, aki a védőkkel ütközve tartja meg a labdát. Inkább akkor hasznos, ha van mellette egy erős, klasszikus center, akiről lecsoroghatnak a labdák. Így nem hinnénk, hogy rá esne Rossi választása.
Csoboth Kevin villámgyors szélsőből lett támadó, aki a mélységi indulásaival és sebességével tudja szétszedni a védelmet. Erőssége a beindulás és a helyzetteremtés, de nem igazi középcsatár, a felívelt labdákat és a test-test elleni harcokat nem neki találták ki. Inkább kontrákban, gyors átmenetekben lehet kulcsjátékos. Klubszinten kevés játékpercet kapott, Svájcból így át is tette a székhelyét Törökországba, és Rossi legutóbbi keretéből már ki is maradt.
Végezetül meg kell említeni Molnár Rajmundot, aki az MTK-ban szerzett öt góljával még mindig második az NB I góllövőlistáján, miközben Lengyelországba igazolt. A Pogon Szczecinben a múlt hétvégén először volt kezdő, és az elképesztően látványos, ollózós góljával sikerült is üzennie Rossinak. Csakhogy, mint írtuk, Rossi számára egyáltalán nem csak a gólerősség számít.
Molnár Rajmund fiatal kora ellenére érett játékot mutat, és sok szempontból „Varga-típusú” csatárnak tekinthető. Magas, erős testfelépítésével jól küzd a védőkkel, a beadásoknál veszélyes, ugyanakkor mobilisabb annál, hogy csak klasszikus befejezőként számoljunk vele. Az MTK-ban és már a Pogon Szczecinben is bizonyította, hogy pontosan érzi a kapu előtti helyzeteket, és képes váratlan megoldásokra – elég csak az ollózós góljára gondolni.
Rossi rendszerében ezért kifejezetten érdekes alternatívát jelenthet: nemcsak gólérzékével, hanem mozgékonyságával is illeszkedik a presszingre és a sokoldalú támadójátékra építő felfogásba. Tapasztalata még korlátozott, de profilja alapján közelebb áll Varga Barnabáshoz, mint a mezőny legtöbb alternatívája.
Elöl a kezdőcsatár szerepét Gruber Zsombor kaphatja, hiszen formában van, dinamikus, és illeszkedik a Rossi-féle presszingbe. Ha nem jönnek a megoldásai, vagy a mérkőzés fizikálisabb fordulatot vesz, akkor a Varga-stílushoz közelebb álló Tóth Barna léphet a helyére, aki a fejjátékával és ütközőkészségével más típusú veszélyt jelent.
A hajrában Molnár Rajmund lehet a jolly joker: fiatalos lendülete, vállalkozó kedve és váratlan megoldásai egy fáradó védelem ellen különösen hatásosak lehetnek. Emellett megvan benne a Vargára jellemző kapu előtti érzék, amit érdemes kihasználni. Szoboszlai Dominik pedig bármikor előreléphet csatárként, ha Rossi úgy ítéli meg, hogy a középpálya stabilan működik nélküle – ebben az esetben a kreativitásával és távoli lövéseivel új dimenziót adhat a támadásoknak.