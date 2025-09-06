Marco Rossi együttese remekül kezdte a dublini vb-selejtezőt, ugyanis Varga Barnabás második percben lőtt góljával azonnal előnybe került a magyar válogatott.

Sallai Roland a 61. válogatott meccsén a 14. gólját lőtte

Fotó: Sven Simo /dpa Picture-Alliance via AFP

Sallai fejesével növelte előnyét a válogatott

A mieink a vezetés megszerzés után lendületben maradtak, a 15. percben pedig egy újabb gyönyörű góllal növelni tudták előnyüket. Szoboszlai Dominik jobb oldali szöglete tökéletes kanyarodott Sallai Roland fejére, aki öt méterről védhetetlen gólt csúsztatott a jobb felső sarokba.

