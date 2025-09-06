Live
A Marco Rossi vezette magyar válogatott szenzációsan kezdte az Írország elleni világbajnoki selejtezőt. A mieink már a második percben megszerezték a vezetést Varga Barnabás góljával, a 15. percben pedig Szoboszlai Dominik szöglete után Sallai Roland védhetetlen fejesével növelte előnyét a válogatott.

Marco Rossi együttese remekül kezdte a dublini vb-selejtezőt, ugyanis Varga Barnabás második percben lőtt góljával azonnal előnybe került a magyar válogatott. 

Sallai Roland a 61. válogatott meccsén a 14. gólját lőtte
Fotó: Sven Simo /dpa Picture-Alliance via AFP

Sallai fejesével növelte előnyét a válogatott

A mieink a vezetés megszerzés után lendületben maradtak, a 15. percben pedig egy újabb gyönyörű góllal növelni tudták előnyüket. Szoboszlai Dominik jobb oldali szöglete tökéletes kanyarodott Sallai Roland fejére, aki öt méterről védhetetlen gólt csúsztatott a jobb felső sarokba. 

Sallai Roland fejesgólja a linkre kattintva érhető el. 

A mérkőzés élő közvetítése a linkre kattintva érhető el. 

 

