Rendkívüli

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este a Dublinban kezdte meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. Marco Rossi válogatottja remekül indította a mérkőzést, ugyanis már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás találatával.

A találkozó előtt kérdéses volt, hogy ki lesz a magyar válogatott védekező középpályása. Sokan Ötvös Bencét várták a kezdőbe, Marco Rossi azonban mindenki meglepett, ugyanis a Ferencváros játékosa helyett az angol másodosztályú West Bromwich Albionban futballozó Callum Styles-nak szavazott bizalmat, a szövetségi kapitány húzása pedig ismét bejött. 

Varga Barnabás második percben lőtt góljával szerzett vezetést a válogatott
Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Gyönyörű góllal szerzett vezetést a válogatott

A második percben ugyanis az írek rövid felszabadítását Styles gyűjtötte be, majd remek labdát tálat Varga Barnabás elé, aki kilenc méterről estében lőtt gyönyörű gólt a léc alá. 

Varga Barnabás gólja a linkre kattintva nézhető meg. 

A mérkőzés élő közvetítése a linkre kattintva érhető el. 

 

 

