A találkozó előtt kérdéses volt, hogy ki lesz a magyar válogatott védekező középpályása. Sokan Ötvös Bencét várták a kezdőbe, Marco Rossi azonban mindenki meglepett, ugyanis a Ferencváros játékosa helyett az angol másodosztályú West Bromwich Albionban futballozó Callum Styles-nak szavazott bizalmat, a szövetségi kapitány húzása pedig ismét bejött.
A második percben ugyanis az írek rövid felszabadítását Styles gyűjtötte be, majd remek labdát tálat Varga Barnabás elé, aki kilenc méterről estében lőtt gyönyörű gólt a léc alá.
