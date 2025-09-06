A találkozó előtt kérdéses volt, hogy ki lesz a magyar válogatott védekező középpályása. Sokan Ötvös Bencét várták a kezdőbe, Marco Rossi azonban mindenki meglepett, ugyanis a Ferencváros játékosa helyett az angol másodosztályú West Bromwich Albionban futballozó Callum Styles-nak szavazott bizalmat, a szövetségi kapitány húzása pedig ismét bejött.

Varga Barnabás második percben lőtt góljával szerzett vezetést a válogatott

Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Gyönyörű góllal szerzett vezetést a válogatott

A második percben ugyanis az írek rövid felszabadítását Styles gyűjtötte be, majd remek labdát tálat Varga Barnabás elé, aki kilenc méterről estében lőtt gyönyörű gólt a léc alá.

Varga Barnabás gólja a linkre kattintva nézhető meg.

A mérkőzés élő közvetítése a linkre kattintva érhető el.