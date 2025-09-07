Robin van Persie, a holland válogatott történetének most már csak második legeredményesebb játékosa 102 mérkőzésen 50 találatig jutott az Oranje színeiben.

Van Persie a 2014-es vb-n a spanyolok elleni meccsen szerezte egyik legemlékezetesebb gólját a válogatottban

Fotó: Lluis Gene/AFP

Érdekesség, hogy Van Persie 2013. október 11-én, a magyarok ellen 8-1-re megnyert vb-selejtezőn átadta át a múltnak Patrick Kluivert gólrekordját, azóta ő volt a nemzeti csapat történetének legjobb gólszerzője.

Van Persie rekordját átadta a múlt a hollandok rapsztárja

Várható volt, hogy Van Persie rekordját hamarosan megdöntik majd. Június 10-én a holland válogatott 8-0-ra megnyerte a Málta elleni vb-selejtezőt, a meccsen pedig duplázni tudott a brazil Corinthiansban futballozó Memphis Depay, aki ezzel beérte az örökranglistán az 50 gólos legendát.

Depay már a csütörtöki lengyelek elleni mérkőzésen is mindent megtett a gólszerzésért, csalódott is volt, amikor az 1-1-re végződő találkozó 78. percében Ronald Koeman lecserélte.

Memphis Depay 31 évesen a lett a holland válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője

Fotó: Marcel van Dost/NurPhoto via AFP

A litvánok elleni vb-selejtezőt Depay agilisan kezdte, a hatodik percben egy veszélyesen csapódó beadásából már gól születhetett volna, de akkor még a litvánok kapusa bravúrral védeni tudott. A 11. percben azonban már összejött a Corinthians támadójának a csúcsöntés. A Liverpool szélsője, Cody Gakpo ment el a bal oldalon, az alapvonalról középre tette a labdát, az érkező Depay pedig hat méterről a kapuba belsőzött. A hollandok ezzel megszerezték a vezetést, Depay pedig belőtte 51. gólját, amivel ő lett a válogatott történetének legeredményesebb játékosa.

Depay egyébként a labdarúgás mellett komoly foglalkozik a rapzenével is. Már fiatal korában közreműködött a Rotterdam Airlines névre hallgató banda dalaiban. Természetesen az edzői ezt nem nézték jó szemmel, Fred Rutten és Pierre van Hooijdonk is azt tanácsolta neki, hogy a zenélés helyett a futballra fordítsa az energiáit, ha el akar érni valamit. Némiképp háttérbe szorult a zenélés, ám amikor 2017-ben a Manchester Unitedtől az Olympique Lyonhoz szerződött egy csapásra a zenei és a sportolói karrierje is beindult.

Kiadta az LA Vibes című számát, aminek a videóklipjében egykori balhés csapattársa, Quincy Promes is szerepel, aki ellen 2022 márciusban indult nyomozás drogkereskedelem gyanúja miatt.