Varga Barnabás csodásan kezdte az idényt, a portugálok elleni vb-selejtezőn is két gólt fejelt. A Fradi csatára a klubjában 11 tétmeccsen 10 gólt termelt eddig ebben a szezonban, ehhez jött hozzá az utóbbi két válogatott mérkőzésen szerzett három találata, így összességében 13 találkozón 13 gól a mérlege.

Varga Barnabás két gólt szerzett a magyar-portugál vb-selejtezőn

Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás világsztárok előtt

A 2025/2026-os idényben az élvonalbeli játékosok klub- és válogatottbeli góljait is figyelembe véve Vargánál csak egyvalakinek van több gólja az egész világon. A szlovén Celje horvát csatára, Franko Kovacevic 12 meccsen 14 gólt szerzett eddig, így csupán ő az egyetlen, aki ebben a tekintetben a Fradi klasszis támadója előtt jár – vette észre a Magyar Nemzet.

Többek között ezeket a sztárcsatárokat előzi meg jelenleg a magyar válogatott és az FTC egyik legjobbja:

Erling Haaland: 9 gól (3 klub+6 válogatott)

Harry Kane: 7 gól (6+1)

Cristiano Ronaldo: 5 gól (2+3)

Kylian Mbappé: 5 gól (3+2)

Robert Lewandowski: 1 gól (0+1)

Varga Barnabás a Fradiban és a magyar válogatottban is remekel

Fotó: fradi.hu

Varga Barnabás az Európa-ligában is folytathatja a góllövést, a Ferencváros az alapszakasz első fordulójában a cseh Viktoria Plzent fogadja a Groupama Arénában, de előtte még a Magyar Kupában és az NB I-ben is lesz egy-egy mérkőzése.

A magyar válogatottnak azonban a következő vb-selejtezőn nélkülöznie kell egyik legjobbját, ugyanis sárga lapos eltiltása miatt Vargának az örmények elleni hazai meccset ki kell hagynia.

