A mérkőzés előtt reálisan látták a fogadók az esélyeket, Cristiano Ronaldóékat favorizálták, hiszen a végkimenetelre érkezett tippek 77 százaléka lett helyes a Tippmixen – 1,42-es záró oddsért. A kezdés azonban egészen remekül alakult, hiszen Varga Barnabás góljával az írek elleni meccshez hasonlóan hamar, a 21. percben vezetést szerzett a magyar válogatott. Az FTC támadójának gólja 3,90-es szorzót jelentett, míg Nagy Zsolt gólpassza 11,00-s oddsot ért a benne bízóknak – számolt be róla a Szerencsejáték Zrt.

Varga Barnabás duplázott Portugália ellen

Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás Cristiano Ronaldo előtt

Az első félidő döntetlenjéről a Manchester City játékosa Bernardo Silva gondoskodott. Az első játékrész kimenetelét illetően a tippek közel 20 százaléka várt ikszet – 2,55-ös oddsért, és több olyan Tippmix-játékos is volt, aki az első félidő pontos eredményét is eltalálta – 7,75-ös szorzóért.

A második félidőben aztán Cristiano Ronaldo is megmutatta magát. A portugálok legnagyobb sztárja büntetőből alakította az eredményt 1-2-re, a gólja 1,54-es oddsot ért, míg a „Lesz 11-es?” fogadási sornál a tippek 99 százaléka vált ezzel helyessé – 2,90-es szorzóért.

A magyar válogatott nem adta fel, Varga Barnabás újabb találatával a 84. percben sikerült az egyenlítés. A Tippmixprón arra is lehetett tippelni, hogy melyik játékos ér el fejesgólt a meccsen,

Varga ezúttal is a legnépszerűbb választás volt, itt is megelőzte a listán Ronaldót, így több fogadó is 9,00-s szorzónak örülhetett a fejesgóljainak köszönhetően.

Persze Varga duplája is elképesztő teljesítmény, amihez kiugró nyereményszorzó is társult, 28,00-s szorzót is érhetett két gólja a fogadóknak a Tippmixen.

Varga Barnabás két gólt szerzett, Cristiano Ronaldo egyszer talált be a magyar-portugál vb-selejtezőn

Fotó: Csudai Sándor

Ennek köszönhetően volt olyan Tippmix-játékos, aki 5 ezer Ft-os téttel, egyes kötés típusú fogadással 140 ezer Ft-ot nyert, de olyan is volt, aki 10 ezer Ft-ot kockáztatott, és így nyert végül 280 ezer Ft-ot Varga góljainak hála.

A végeredményt azonban nem Varga második gólja állította be, hanem Joao Cancelo két perccel később szerzett találata, így a portugálok 3-2-re győztek a Puskás Arénában.

A pontos végeredményt eltalálók 24,00-s záró szorzóval számolhattak, míg a gólszerzők „különversenyét” Varga Barnabás 2-1-re nyerte meg Cristiano Ronaldóval szemben.

Kiemelt fogadási érdekesség, hogy a „Melyik csapat szerzi az 1. gólt?” sornál a tippek 75 százaléka lett jó (helyes tipp Magyarország) – közel 3,00-s oddsért, míg a gólváltásban a tippet leadók 98 százaléka bízott – 1,71-es szorzóért. A fogadóknál természetesen a gólszámokra vonatkozó lehetőségek is igen népszerűek voltak, a „Gólszám 2,5”, illetve a „Gólszám 3,5” soron is a tippek több mint 95 százaléka lett jó. A kezdőként pályára lépő játékosok közül mindössze ketten kaptak lapot, köztük Varga Barnabás is, amire több fogadó is számított – 3,45-ös szorzóért.