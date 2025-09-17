Live
Most ön is segíthet a magyar labdarúgó-válogatottnak. „Varga Barnabás élete talán legjobb formájában játszik, úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot: ki legyen a középcsatárunk?” – üzent Marco Rossi a 10 millió magyar szövetségi kapitánynak, azaz Szoboszlaiék szurkolóinak.

A lecke fel van adva. Ha a kapitány sem tudja biztosan, kit állítson csúcsékbe, az már tényleg komoly gond. Mi azonban eleget teszünk a kérésnek: olvasóink most szavazhatnak, ki legyen Varga Barnabás helyett a magyar válogatott középcsatára.

Varga Barnabás szinte mindenben jó, fejjel azonban verhetetlen
Fotó: Csudai Sándor

Mi lesz Varga Barnabás nélkül?

„Hogy mi lesz velünk Varga Barna nélkül, azt egyelőre nem tudom megmondani” – vallotta be Rossi a MOL Csapatnak adott interjúban.

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Ki pótolja Varga Barnabást az örmények ellen?

És valóban, a Ferencváros 30 éves támadója remekül kezdte a világbajnoki selejtezőket: Írország ellen egy, Portugália ellen két gólt fejelt. Ez a teljesítmény összesen egyetlen pontot jelentett, de erről már nem Varga tehet. A portugálok ellen viszont egy felesleges reklamálás miatt begyűjtötte a második sárga lapját, így eldőlt, hogy Örményország ellen nem léphet pályára a Puskás Arénában.

Rossi azért beszél róla pótolhatatlanként, mert Varga klasszikus középcsatár, igazi target man: fizikális fölényével képes megtartani a felívelt labdákat, bejátszani a védők közti területet, és fix pontként szolgálni a támadások végén.

Ez a szerep ritkaság a magyar válogatottban, Rossi hosszú ideig kereste a Szalai Ádám utáni csatárt, aki egyszerre tud küzdeni és gólokkal segíteni a csapatot. Varga ráadásul gólerősebb is elődjénél.

Élete formájában futballozik, így nemcsak taktikai, hanem pszichológiai kapaszkodót is ad társainak: tudják, hogy középen mindig ott van egy biztos befejező.

„Van karakterre hasonló játékosunk, de láthattuk, hogy ez önmagában még semmit nem jelent” – jegyezte meg Rossi. A kapitány szerint akadnak magas, erős csatárok, de gólérzékenység és nemzetközi rutin nélkül egyikük sem tudja még átvenni Varga szerepét.

Kísérletek a csúcsék posztján

Sallai Roland gyakran került előre hamis kilencesként vagy egyedüli centerként. Az írek ellen gólt szerzett, majd kiállították, így a portugálok ellen nem játszhatott. Az örmények ellen sem közel biztos a szereplése, még várjuk a fegyelmi bizottság döntését az eltiltása mértékéről (idei mérlege klubszinten: Galatasaray: 5 meccs, 0 gól).

Szoboszlai Dominiket is kipróbálta már Rossi középen, de rá hátul jóval nagyobb szükség lehet, hogy összefogja a csapatot. Középcsatárként legfeljebb meccs közbeni taktikai húzásként jöhet szóba (Liverpool: 4 meccs, 1 gól).

Sallai Roland kiállítása után óriási bajba került a magyar válogatott
Fotó: Paul Faith/AFP

Gazdag Dániel a kapitány nagy kedvence, a bajnok Honvédból jól ismeri, és előfordult, hogy centerként számított rá, de a válogatottban nem tudta megragadni a lehetőséget. Legutóbb ki is maradt a keretből (Columbus Crew: 27 meccs, 4 gól, 6 gólpassz).

Csoboth Kevin szintén kapott már lehetőséget elöl. Gyors szélsőként veszélyes, de a kapu előtt nem elég megbízható, klubváltása után persze még jó formába lendülhet (Genclerbirligi: 1 meccs, 0 gól).

Akik még szóba jöhetnek

Németh András lendületes futásaival és mélységi beindulásaival alkalmas lehet a védelem megbontására, de a válogatottban eddig még nem tudott bizonyítani (Puskás Akadémia – 3 meccs, 1 gólpassz).

Gruber Zsombor kétszer játszott a válogatottban. A Ferencvárosban parádésan kezdte az évet, 21 évesen most még nem az a Varga-féle centeralkat, ugyanakkor komoly potenciál van benne (Ferencváros: 5 meccs / 4 gól, 1 gólpassz).

Lukács Dániel jó formában van, de válogatottbeli tapasztalat nélkül rizikós lenne rögtön kulcsszerepet adni neki (Puskás Akadémia: 6 meccs, 4 gól, 1 gólpassz).

Molnár Rajmund az MTK-ban szórta a gólokat, villámgyors és kreatív, de inkább a szélen érzi otthon magát. Most Lengyelországban bizonyíthat (Pogon Szczecin: 1 meccs, 0 gól).

Tóth Barna klasszikus erőcsatár, jól fejel, sok párharcot nyer. Stílusában közelebb áll Vargához, mint a legtöbb riválisa, de válogatott szinten még nem bizonyított (5 meccs, 3 gól, 3 gólpassz).

Szabó Levente erős testfelépítésű center, de a német másodosztályban eddig csak egy gólpasszt jegyzett, gólt még nem szerzett idén (Eintracht Braunschweig: 5 meccs, 1 gólpassz).

Paks, 2025. augusztus 14. Böde Dániel (k), a Paks játékosa a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott Paksi FC - Polisszja Zsitomir visszavágó mérkőzésen Pakson, a Fehérvár úti stadionban 2025. augusztus 14-én. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Ádám Martin korábban megannyi lehetőséget kapott Varga cseréjeként, de nem igazán tudott élni vele. A Kisvárda ellen bevetették, de utána térdműtéten esett át, így Rossi most nem számolhat vele (Paks: 1 meccs, 0 gól).

Horváth Krisztofer technikás és kreatív futballista, de a teljesítménye hullámzó, sem klubjában, sem a válogatottban nem stabil. A potenciál benne is megvan, Rossi kedveli a fiatal támadót (Újpest: 6 meccs, 2 gól).

Dárdai Palkó sokoldalú, technikás támadó, de inkább középpályás vagy szélső, középen csak kísérleti opció (NB I: 5 meccs, 1 gól, 1 gólpassz).

Sallói Dániel stabil teljesítményt nyújt az MLS-ben, harminc meccsen hét gólt és négy gólpasszt jegyzett. Rossi azonban régóta mellőzi, tulajdonképpen kegyvesztetté vált (Sporting Kansas City: 30 meccs, 7 gól, 4 gólpassz).

Meg kell említeni a 10 millió szövetségi kapitány egyik nagy kedvencét, az NB I legutóbbi gólkirályát, Böde Dánielt is. Bognár György szerint „a dinamikája még nemzetközi szinten is jó”, Marco Rossi viszont továbbra sem számít rá. „Nagyon kedvelem Bödét, de a válogatott nem a Paks. Egészen más feladat vár itt a középcsatárra, ezeknek Böde Dani nem felel meg” – fogalmazott a kapitány. Bár az olvasók szavazhatnak rá is, a realitás az, hogy Rossi alatt aligha kap újabb lehetőséget. 

