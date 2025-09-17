A lecke fel van adva. Ha a kapitány sem tudja biztosan, kit állítson csúcsékbe, az már tényleg komoly gond. Mi azonban eleget teszünk a kérésnek: olvasóink most szavazhatnak, ki legyen Varga Barnabás helyett a magyar válogatott középcsatára.
„Hogy mi lesz velünk Varga Barna nélkül, azt egyelőre nem tudom megmondani” – vallotta be Rossi a MOL Csapatnak adott interjúban.
És valóban, a Ferencváros 30 éves támadója remekül kezdte a világbajnoki selejtezőket: Írország ellen egy, Portugália ellen két gólt fejelt. Ez a teljesítmény összesen egyetlen pontot jelentett, de erről már nem Varga tehet. A portugálok ellen viszont egy felesleges reklamálás miatt begyűjtötte a második sárga lapját, így eldőlt, hogy Örményország ellen nem léphet pályára a Puskás Arénában.
Rossi azért beszél róla pótolhatatlanként, mert Varga klasszikus középcsatár, igazi target man: fizikális fölényével képes megtartani a felívelt labdákat, bejátszani a védők közti területet, és fix pontként szolgálni a támadások végén.
Ez a szerep ritkaság a magyar válogatottban, Rossi hosszú ideig kereste a Szalai Ádám utáni csatárt, aki egyszerre tud küzdeni és gólokkal segíteni a csapatot. Varga ráadásul gólerősebb is elődjénél.
Élete formájában futballozik, így nemcsak taktikai, hanem pszichológiai kapaszkodót is ad társainak: tudják, hogy középen mindig ott van egy biztos befejező.
„Van karakterre hasonló játékosunk, de láthattuk, hogy ez önmagában még semmit nem jelent” – jegyezte meg Rossi. A kapitány szerint akadnak magas, erős csatárok, de gólérzékenység és nemzetközi rutin nélkül egyikük sem tudja még átvenni Varga szerepét.
Sallai Roland gyakran került előre hamis kilencesként vagy egyedüli centerként. Az írek ellen gólt szerzett, majd kiállították, így a portugálok ellen nem játszhatott. Az örmények ellen sem közel biztos a szereplése, még várjuk a fegyelmi bizottság döntését az eltiltása mértékéről (idei mérlege klubszinten: Galatasaray: 5 meccs, 0 gól).
Szoboszlai Dominiket is kipróbálta már Rossi középen, de rá hátul jóval nagyobb szükség lehet, hogy összefogja a csapatot. Középcsatárként legfeljebb meccs közbeni taktikai húzásként jöhet szóba (Liverpool: 4 meccs, 1 gól).
Gazdag Dániel a kapitány nagy kedvence, a bajnok Honvédból jól ismeri, és előfordult, hogy centerként számított rá, de a válogatottban nem tudta megragadni a lehetőséget. Legutóbb ki is maradt a keretből (Columbus Crew: 27 meccs, 4 gól, 6 gólpassz).
Csoboth Kevin szintén kapott már lehetőséget elöl. Gyors szélsőként veszélyes, de a kapu előtt nem elég megbízható, klubváltása után persze még jó formába lendülhet (Genclerbirligi: 1 meccs, 0 gól).
Németh András lendületes futásaival és mélységi beindulásaival alkalmas lehet a védelem megbontására, de a válogatottban eddig még nem tudott bizonyítani (Puskás Akadémia – 3 meccs, 1 gólpassz).
Gruber Zsombor kétszer játszott a válogatottban. A Ferencvárosban parádésan kezdte az évet, 21 évesen most még nem az a Varga-féle centeralkat, ugyanakkor komoly potenciál van benne (Ferencváros: 5 meccs / 4 gól, 1 gólpassz).
Lukács Dániel jó formában van, de válogatottbeli tapasztalat nélkül rizikós lenne rögtön kulcsszerepet adni neki (Puskás Akadémia: 6 meccs, 4 gól, 1 gólpassz).
Molnár Rajmund az MTK-ban szórta a gólokat, villámgyors és kreatív, de inkább a szélen érzi otthon magát. Most Lengyelországban bizonyíthat (Pogon Szczecin: 1 meccs, 0 gól).
Tóth Barna klasszikus erőcsatár, jól fejel, sok párharcot nyer. Stílusában közelebb áll Vargához, mint a legtöbb riválisa, de válogatott szinten még nem bizonyított (5 meccs, 3 gól, 3 gólpassz).
Szabó Levente erős testfelépítésű center, de a német másodosztályban eddig csak egy gólpasszt jegyzett, gólt még nem szerzett idén (Eintracht Braunschweig: 5 meccs, 1 gólpassz).
Ádám Martin korábban megannyi lehetőséget kapott Varga cseréjeként, de nem igazán tudott élni vele. A Kisvárda ellen bevetették, de utána térdműtéten esett át, így Rossi most nem számolhat vele (Paks: 1 meccs, 0 gól).
Horváth Krisztofer technikás és kreatív futballista, de a teljesítménye hullámzó, sem klubjában, sem a válogatottban nem stabil. A potenciál benne is megvan, Rossi kedveli a fiatal támadót (Újpest: 6 meccs, 2 gól).
Dárdai Palkó sokoldalú, technikás támadó, de inkább középpályás vagy szélső, középen csak kísérleti opció (NB I: 5 meccs, 1 gól, 1 gólpassz).
Sallói Dániel stabil teljesítményt nyújt az MLS-ben, harminc meccsen hét gólt és négy gólpasszt jegyzett. Rossi azonban régóta mellőzi, tulajdonképpen kegyvesztetté vált (Sporting Kansas City: 30 meccs, 7 gól, 4 gólpassz).
Meg kell említeni a 10 millió szövetségi kapitány egyik nagy kedvencét, az NB I legutóbbi gólkirályát, Böde Dánielt is. Bognár György szerint „a dinamikája még nemzetközi szinten is jó”, Marco Rossi viszont továbbra sem számít rá. „Nagyon kedvelem Bödét, de a válogatott nem a Paks. Egészen más feladat vár itt a középcsatárra, ezeknek Böde Dani nem felel meg” – fogalmazott a kapitány. Bár az olvasók szavazhatnak rá is, a realitás az, hogy Rossi alatt aligha kap újabb lehetőséget.