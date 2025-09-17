Szoboszlai Dominiket is kipróbálta már Rossi középen, de rá hátul jóval nagyobb szükség lehet, hogy összefogja a csapatot. Középcsatárként legfeljebb meccs közbeni taktikai húzásként jöhet szóba (Liverpool: 4 meccs, 1 gól).

Varga dupla sárgája mellett Sallai kiállítása is nagy bajba sodorhatja a válogatottat

Fotó: Paul Faith/AFP

Gazdag Dániel a kapitány nagy kedvence, a bajnok Honvédból jól ismeri, és előfordult, hogy centerként számított rá, de a válogatottban nem tudta megragadni a lehetőséget. Legutóbb ki is maradt a keretből (Columbus Crew: 27 meccs, 4 gól, 6 gólpassz).

Csoboth Kevin szintén kapott már lehetőséget elöl. Gyors szélsőként veszélyes, de a kapu előtt nem elég megbízható, klubváltása után persze még jó formába lendülhet (Genclerbirligi: 1 meccs, 0 gól).

Akik még szóba jöhetnek

Németh András lendületes futásaival és mélységi beindulásaival alkalmas lehet a védelem megbontására, de a válogatottban eddig még nem tudott bizonyítani (Puskás Akadémia – 3 meccs, 1 gólpassz).

Gruber Zsombor kétszer játszott a válogatottban. A Ferencvárosban parádésan kezdte az évet, 21 évesen most még nem az a Varga-féle centeralkat, ugyanakkor komoly potenciál van benne (Ferencváros: 5 meccs / 4 gól, 1 gólpassz).

Lukács Dániel jó formában van, de válogatottbeli tapasztalat nélkül rizikós lenne rögtön kulcsszerepet adni neki (Puskás Akadémia: 6 meccs, 4 gól, 1 gólpassz).

Molnár Rajmund az MTK-ban szórta a gólokat, villámgyors és kreatív, de inkább a szélen érzi otthon magát. Most Lengyelországban bizonyíthat (Pogon Szczecin: 1 meccs, 0 gól).

Tóth Barna klasszikus erőcsatár, jól fejel, sok párharcot nyer. Stílusában közelebb áll Vargához, mint a legtöbb riválisa, de válogatott szinten még nem bizonyított (5 meccs, 3 gól, 3 gólpassz).

Szabó Levente erős testfelépítésű center, de a német másodosztályban eddig csak egy gólpasszt jegyzett, gólt még nem szerzett idén (Eintracht Braunschweig: 5 meccs, 1 gólpassz).

Böde az NB I-ben király, de ez Rossi szerint kevés

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Ádám Martin korábban megannyi lehetőséget kapott Varga cseréjeként, de nem igazán tudott élni vele. A Kisvárda ellen bevetették, de utána térdműtéten esett át, így Rossi most nem számolhat vele (Paks: 1 meccs, 0 gól).