Varga Barnabás fantasztikus formában kezdte az idényt, a magyar válogatott szeptemberi vb-selejtezőin három gólt szerzett, az írek ellen egyszer, a portugálok kapujába pedig kétszer talált be. A gólerős támadó a Fradiban is remekel, 11 tétmeccsen 10 gólt termelt eddig ebben a szezonban, így óriási veszteségnek tekinthető, hogy sárga lapos eltiltása miatt ki kell hagynia az örmények elleni, kulcsfontosságú mérkőzést.

Varga Barnabás két gólt szerzett a magyar-portugál vb-selejtezőn

Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás nélkül mire megy a válogatott?

A 30 éves csatár a gólérzékenysége mellett arról is híres, hogy nem megy a szomszédba a reklamálásért és gyakran előfordul vele, hogy „kidumál” magának egy sárga lapot, ahogyan tette ezt a portugálok elleni vb-selejtezőn is.

A Fradi gólvágója a nemzeti csapatban az eddigi 25 meccsén már hatszor kapott sárgát,

ezekből négyet reklamálásért és balhézásért adtak neki a játékvezetők. A Magyar Nemzet észrevette, hogy Marco Rossi számára aggasztó előjel lehet az, hogy a legutóbbi három olyan, Fradiban játszott mérkőzésén, ahol a sárgák miatt Varga a lelátóra kényszerült, a zöld-fehérek gólt sem szerezve simán kikaptak.

Varga Barnabással a Fradiban is megesik, hogy reklamálás miatt kap sárga lapot

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Ezek alapján az örmények máris örülhetnek, hiszen egyrészt nem kell a klasszis csatár góljaitól tartaniuk, másrészt pedig, ha a Varga-átok megint bejön, akkor akár még győztesen is távozhatnak a Puskás Arénából októberben. Persze azért talán nem kell rettegniük a magyar szurkolóknak, mert Sallai Roland – a Galatasaray sztárja piros lapos eltiltás miatt hagyta ki a portugálok elleni meccset – minden bizonnyal visszatérhet, és vannak még a válogatottban olyanok, akik képesek lehetnek pótolni Vargát.

Természetesen azért nagy érvágás, hogy nem játszhat majd Örményország ellen az FTC játékosa, mert igazán kivételes a mérlege.

Varga az eddigi 349 tétmérkőzésén 217 gólt szerzett, ebben a mutatóban tehát sokkal jobban áll, mint a sárga lapok terén (76 figyelmeztetés).

Mindenesetre a rossz sorozatok azért vannak, hogy egyszer véget érjenek, az örmények ellen pedig bízunk benne, hogy ez véget is ér, és a magyar csapat Varga nélkül is begyűjti majd a 3 pontot.