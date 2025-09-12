Live
A magyar labdarúgó-válogatott kedd este 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában. Ez elveszített vb-selejtezőnél is nagyobb gond azonban, hogy Marco Rossinak a következő meccsen, az örmények elleni találkozón nélkülöznie kell legjobb góllövőjét, az eltiltott Varga Barnabást. A Fradi csatárának hiánya kifejezetten rossz előjel, főleg, ha az elmúlt évek statisztikáiból indulunk ki.

Varga Barnabás fantasztikus formában kezdte az idényt, a magyar válogatott szeptemberi vb-selejtezőin három gólt szerzett, az írek ellen egyszer, a portugálok kapujába pedig kétszer talált be. A gólerős támadó a Fradiban is remekel, 11 tétmeccsen 10 gólt termelt eddig ebben a szezonban, így óriási veszteségnek tekinthető, hogy sárga lapos eltiltása miatt ki kell hagynia az örmények elleni, kulcsfontosságú mérkőzést.

Varga Barnabás két gólt szerzett a magyar-portugál vb-selejtezőn
Varga Barnabás két gólt szerzett a magyar-portugál vb-selejtezőn
Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás nélkül mire megy a válogatott?

A 30 éves csatár a gólérzékenysége mellett arról is híres, hogy nem megy a szomszédba a reklamálásért és gyakran előfordul vele, hogy „kidumál” magának egy sárga lapot, ahogyan tette ezt a portugálok elleni vb-selejtezőn is. 

A Fradi gólvágója a nemzeti csapatban az eddigi 25 meccsén már hatszor kapott sárgát, 

ezekből négyet reklamálásért és balhézásért adtak neki a játékvezetők. A Magyar Nemzet észrevette, hogy Marco Rossi számára aggasztó előjel lehet az, hogy a legutóbbi három olyan, Fradiban játszott mérkőzésén, ahol a sárgák miatt Varga a lelátóra kényszerült, a zöld-fehérek gólt sem szerezve simán kikaptak.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
Varga Barnabással a Fradiban is megesik, hogy reklamálás miatt kap sárga lapot
Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Ezek alapján az örmények máris örülhetnek, hiszen egyrészt nem kell a klasszis csatár góljaitól tartaniuk, másrészt pedig, ha a Varga-átok megint bejön, akkor akár még győztesen is távozhatnak a Puskás Arénából októberben. Persze azért talán nem kell rettegniük a magyar szurkolóknak, mert Sallai Roland – a Galatasaray sztárja piros lapos eltiltás miatt hagyta ki a portugálok elleni meccset – minden bizonnyal visszatérhet, és vannak még a válogatottban olyanok, akik képesek lehetnek pótolni Vargát.

Természetesen azért nagy érvágás, hogy nem játszhat majd Örményország ellen az FTC játékosa, mert igazán kivételes a mérlege. 

Varga az eddigi 349 tétmérkőzésén 217 gólt szerzett, ebben a mutatóban tehát sokkal jobban áll, mint a sárga lapok terén (76 figyelmeztetés).

Mindenesetre a rossz sorozatok azért vannak, hogy egyszer véget érjenek, az örmények ellen pedig bízunk benne, hogy ez véget is ér, és a magyar csapat Varga nélkül is begyűjti majd a 3 pontot.

