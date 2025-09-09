"Talán egy kicsit okosabban kellett volna játszani a második egyenlítő gólunk után, azt gondolom nem kellett volna nagyon akkor hátul elkezdeni játszani. Nyilván ez az egész mérkőzésen ült, nem tudom ezért hibáztatni a társakat, de ez az egy alkalom volt, amikor éppen nem sikerült, a portugálok meg nyilván egy olyan csapat, amely egyből kihasználja az ilyen esélyeket, úgyhogy nagyon sajnáljuk, mert lehetett volna ez négy pont is, így meg egy van." – kezdte Varga Barnabás az értékelést.

Varga Barnabás két gólja nem volt elég a pontszerzéshez

Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás nem kertelt a kamerák előtt

"Szerencsére én is érzem ezeket a beadásokat és a társak is jó helyre adják, és ha sok beadásunk van, akkor azért nagy százalékkal meg tudunk érkezni a kapu elé jó ütemben, úgyhogy örülök, hogy sikerült betalálnom ismét, de sajnos ez kevés volt ma." – folytatta a Fradi és a nemzeti tizenegy támadója, aki kitért arra is, hogy a következő mérkőzésen nem léphet pályára a kapott sárga lapja miatt: "Nyilván óriási butaságot csináltam, de nem gondoltam, hogy egy ilyenért egyből sárga lapot adnak. Nem tudom, hogy ennek az új szabályozásnak mennyi értelme van, tényleg azért feszültség van a pályán. Nem gondolom, hogy olyat tettem volna, amiért sárga lapot kellett volna adni, ezért teljes butaságnak gondolom ezt az új szabályozást, de sajnos kihasználják ezt."