A portugálok elleni világbajnoki selejtező 21. percében, miközben a Puskás Aréna közönsége Diogo Jotára emlékezett, a magyar válogatott egy tankönyvbe illő támadás végén megszerezte a vezetést Portugália ellen! Szoboszlai indította Nagy Zsoltot, aki tökéletesen centerezett középre, Varga Barnabás pedig, ahogy Dublinban is, tökéletes ütemben érkezett és fejelte a labdát a jobb alsó sarokba. Diego Costa tehetetlenül nézte az eseményeket.

Varga Barnabás vezető gólját ünneplik a csapattársak

Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás kinyitotta a gólgyárat

Ahogy az írek elleni dublini meccs második percében, úgy ezúttal is a Fradi csatára volt eredményes, akinek így már két gólja van a selejtezősorozatban.