Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Az Egyesült Államok megdöbbentő dolgot állít Katar bombázásáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez igen! A magyar válogatott egy gyönyörű támadás végén az első ziccerét kihasználva megszerezte a vezetést Portugália ellen. Ahogy az írek ellen, ezúttal is Varga Barnabás volt eredményes.

A portugálok elleni világbajnoki selejtező 21. percében, miközben a Puskás Aréna közönsége Diogo Jotára emlékezett, a magyar válogatott egy tankönyvbe illő támadás végén megszerezte a vezetést Portugália ellen! Szoboszlai indította Nagy Zsoltot, aki tökéletesen centerezett középre, Varga Barnabás pedig, ahogy Dublinban is, tökéletes ütemben érkezett és fejelte a labdát a jobb alsó sarokba. Diego Costa tehetetlenül nézte az eseményeket.

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09., Varga Barnabás vezető gólját ünneplik a csapattársak
Varga Barnabás vezető gólját ünneplik a csapattársak
Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás kinyitotta a gólgyárat

Ahogy az írek elleni dublini meccs második percében, úgy ezúttal is a Fradi csatára volt eredményes, akinek így már két gólja van a selejtezősorozatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!