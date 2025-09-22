A feljutás szempontjából is fontos rangadót játszott egymással hétfő este a Vasas és a Mezőkövesd. Mindkét csapat jó formában várhatta a találkozót, hiszen Erős Gábor csapata és Csertői Aurél együttese is két-két sikert aratott az NB II-ben a válogatott szünet előtt, míg a Magyar Kupában az angyalföldi gárda meglepetésre az élvonalban szereplő Puskás Akadémiát ütötte ki, míg a matyóföldiek az NB III-as listavezető Gyulát ejtették ki.

Kenneth Otigba duplájának is köszönhetően rangadót nyert a Vasas

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Kétszer is felállt a Mezőkövesd a Vasas otthonában

Lendületesen kezdett a Vasas az Illovszky-stadionban, és már az első negyedórában megszerezte a vezetést. Egy szöglet utáni átlövést a korábbi magyar válogatott Kenneth Otigba csúsztatott a vendégek kapujába.

A vezetés megszerzése után sem állt vissza a hazai csapat, ám a Mezőkövesd játékában is benne volt a gól. Pintér Ádám helyzeténél még a kapufa megmentette a hazaiakat, de Vidnyánszky lövésénél már összejött az egyenlítés. Alig öt perccel később a kövesdiek kapusa, Deczki Máté buktatta a tizenhatoson belül a ziccerbe kerülő Hős Zsombort, amiért büntetőt kapott a Vasas. A tizenegyest Tóth Milán végezte el, ám a pontrúgásokból rendre veszélyes vendégek még az első játékrész ráadásában másodszor is egyenlíteni tudtak.

A fordulás után sem vettek vissza a csapatok, ott folytatták, ahol abba hagyták, és Radó passza után Otigba duplájával harmadszor is vezetéshez jutottak az angyalföldiek. A folytatásban komoly ziccer egyik oldalon sem alakult ki, aztán a 62. percben Otigba szabálytalankodott Szalaival szemben, ami után a vendégeknek is megítélte a tizenegyest a bíró – azonban Uram János bravúrral kivédte a néhány perccel korábban beálló Lőrinczy jobb alsó sarokba tartó lövését. A kimaradt helyzet aztán gyorsan megbosszulta magát, ugyanis egy szép támadást követően Radó passzolt önzetlenül a frissen beállt Horváth Rajmundhoz, aki könyörtelenül bombázott a léc alá.

A hajrában is a Vasas állt közelebb ahhoz, hogy egy újabb góllal végleg lezárja a mérkőzést, azonban Keresztes fejesével a Mezőkövesd a 81. percben ismét visszajött a meccsbe, izgalmassá téve ezzel az utolsó perceket. A Vasas azonban sorozatban harmadik bajnokiját megnyerve pontszámban utolérte a listavezető Honvédet és feljött az NB II-es tabella második helyére, míg a Csertői-csapat két ponttal lemaradva maradt a negyedik pozícióban.