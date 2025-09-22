A feljutás szempontjából is fontos rangadót játszott egymással hétfő este a Vasas és a Mezőkövesd. Mindkét csapat jó formában várhatta a találkozót, hiszen Erős Gábor csapata és Csertői Aurél együttese is két-két sikert aratott az NB II-ben a válogatott szünet előtt, míg a Magyar Kupában az angyalföldi gárda meglepetésre az élvonalban szereplő Puskás Akadémiát ütötte ki, míg a matyóföldiek az NB III-as listavezető Gyulát ejtették ki.
Lendületesen kezdett a Vasas az Illovszky-stadionban, és már az első negyedórában megszerezte a vezetést. Egy szöglet utáni átlövést a korábbi magyar válogatott Kenneth Otigba csúsztatott a vendégek kapujába.
A vezetés megszerzése után sem állt vissza a hazai csapat, ám a Mezőkövesd játékában is benne volt a gól. Pintér Ádám helyzeténél még a kapufa megmentette a hazaiakat, de Vidnyánszky lövésénél már összejött az egyenlítés. Alig öt perccel később a kövesdiek kapusa, Deczki Máté buktatta a tizenhatoson belül a ziccerbe kerülő Hős Zsombort, amiért büntetőt kapott a Vasas. A tizenegyest Tóth Milán végezte el, ám a pontrúgásokból rendre veszélyes vendégek még az első játékrész ráadásában másodszor is egyenlíteni tudtak.
A fordulás után sem vettek vissza a csapatok, ott folytatták, ahol abba hagyták, és Radó passza után Otigba duplájával harmadszor is vezetéshez jutottak az angyalföldiek. A folytatásban komoly ziccer egyik oldalon sem alakult ki, aztán a 62. percben Otigba szabálytalankodott Szalaival szemben, ami után a vendégeknek is megítélte a tizenegyest a bíró – azonban Uram János bravúrral kivédte a néhány perccel korábban beálló Lőrinczy jobb alsó sarokba tartó lövését. A kimaradt helyzet aztán gyorsan megbosszulta magát, ugyanis egy szép támadást követően Radó passzolt önzetlenül a frissen beállt Horváth Rajmundhoz, aki könyörtelenül bombázott a léc alá.
A hajrában is a Vasas állt közelebb ahhoz, hogy egy újabb góllal végleg lezárja a mérkőzést, azonban Keresztes fejesével a Mezőkövesd a 81. percben ismét visszajött a meccsbe, izgalmassá téve ezzel az utolsó perceket. A Vasas azonban sorozatban harmadik bajnokiját megnyerve pontszámban utolérte a listavezető Honvédet és feljött az NB II-es tabella második helyére, míg a Csertői-csapat két ponttal lemaradva maradt a negyedik pozícióban.
Eredmény, 7. forduló:
Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC 4-3 (2-2)
gólszerzők: Otigba (14., 48.), Tóth M. (41. - 11-esből), Horváth G. (69.), illetve Vidnyánszky (34.), Szalai J. (45+3.), Keresztes (81.)