A Vasas a 37. percben szerzett vezetést: Radó egy remek kényszerítő után az ötös bal sarkáról középre gurított, az érkező Pethő pedig hét méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1-0).

A szünet után, a 49. percben a 16-oson belül Bolla megakasztotta Radót, a megítélt büntetőt Tóth Milán kissé jobbra, laposan a hálóba lőtte (2-0).

Az 58. percben Favorov szépített, de nem sokáig örülhettek a felcsúti drukkerek. A 65. percben Urblik balról ívelt középre, de a labdája lecsúszott, de a hosszú felé tartott. Végül a magyar válogatott kerettag Szappanosról és a kapufáról a hálóba került a labda, így a Vasas már 3-1-re vezetett.

És ezzel még nem volt vége: Urblik 28 méterről, jobbról középre tekerte a labdát szabadrúgásból, az érkező Pávkovics erőteljes közeli fejesébe Szappanos már csak beleütni tudott (4-1).

A Vasas 4-1-es győzelmével bejutott a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé.