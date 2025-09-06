Magyar idő szerint szombaton 20.45-től az ír fővárosban, Dublinban lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott, hogy megkezdje hadjáratát a 2026-os foci-vb-re vezető úton. Az első vb-selejtezőt ráadásul rögtön a csoportbeli legnagyobb riválisnak tűnő – ha a portugálokat egy polccal fentebb, az örményeket pedig eggyel lentebb helyezzük el – Írország otthonában játssza Marco Rossi csapata. A hazaik pedig ugyanolyan elánnal készülnek, mint a magyar a csapat és a magyar szurkolók.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos majd az írek elleni vb-selejtező után szeretne igazán jót nevetni

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A megunhatatlan szóvicc

A Magyar Nemzet helyszíni tudósítójának jóvoltából kiderült, hogy a legnagyobb helyi lap, az Irish Independent öt oldalon foglalkozik az esti mérkőzéssel, amit nem szégyelltek az angol nyelvterületen talán egyetlen szóviccként ismert Hungary-hungry (éhes) párhuzamra felfűzni. Egyetlen mentségük, hogy a „The Hungary games begin” szójáték ezúttal az átlagos felhasználásnál kreatívabb megoldás: ugyanis beleszövi a világszerte népszerű könyv- és mozisker, az Éhezők vidala, azaz a Hunger Games címét is. És, ugye mindkét csapat ki van éhezve a sikerre és a vb-szereplésre...

A vb-selejtező kezdőjét nem sikerült megtippelni

A ír lap munkatársai a két csapat kezdő tizenegyét is felrajzolták. A magyar kezdő még a szóviccnél is erősebbre sikerült, miután Kerkez Milost betették jobbhátvédnek, Nego Loicot és Bolla Bendegúzt pedig a baloldalon szeretnék látni.

A saját kezdőjüket illetően a Premier League-ben szereplő Josh Cullent emelték ki, akinek várhatóan az Ifjú Herceg, azaz Szoboszlai Dominik megfékezése lesz a legfontosabb feladata.

