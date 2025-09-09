A vb-selejtező sorozat első meccsén a portugáloktól hazai pályán 5-0-s vereséget szenvedő örmények meglepetésre ezúttal határozottan kezdtek, és ugyan a kaput eltaláló lövések számában eggyel jobbak voltak az írek (2-3) az első 45 percben, mégis a hazaiak mehettek előnnyel a szünetre, miután a ráadásban Eduard Szpertszjan értékesített egy büntetőt.

Evan Ferguson és az írek ezúttal nem tudtak talpra állni 0-2-ről a jereváni vb-selejtezőn

Fotó: PAUL FAITH / AFP

A második félidőből mindössze hat perc telt el, amikor a németből lett örmény Grant-Leon Ranos góljával megduplázta előnyét a hazai csapat.

Kikapotak az írek Jerevánban a vb-selejtezőn

Ekkor kapcsoltak rá az írek, ahogy azt ellenünk is tették, és Evan Ferguson az 57. percben meg is szerezte a szépítő gólt. Azonban úgy tűnt, hogy az egyenlítés reményében kitámadó ír csapat ezúttal ráfarag. A 88. percben ugyanis Artur Szerobjan meglőtte a hazaiak harmadik gólját, hosszas videózás után azonban a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A végül 99 percig tartó meccsen az örmények megőrizték az előnyüket, ezzel pedig lépéshátrányba kerültek az írek a mieinkkel szemben a pótselejtezőt érő 2. helyért folyó versenyben.

Eredmény, F csoport, 2. forduló:

Örményország–Írország 2-1 (2-0)

gól: Szevotszjan 45+1 (11-esből), Ranos 51., ill. Ferguson 57.