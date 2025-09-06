Szombaton délelőtt, a magyar idő szerint 20.45-kor kezdődő Írország elleni labdarúgó vb-selejtező előtt Marco Rossi szövetségi kapitány megnevezte azt a három játékost, aki nem lesz ott a magyar válogatott meccskeretében, így biztosan nem fog pályára lépni Dublinban az első vb-selejtezőn.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A három magyar kimaradó az első vb-selejtezőn

Az UEFA-nak leadott meccskeret értelmében Rossi a védelemből a német Wolfsburg 19 éves védőjét, Dárdai Bencét hagyta ki, míg a támadósorban a svéd AIK játékosára, Csongvai Áronra, valamint a közelmúltban a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin csapatába igazoló, a keretbe először meghívott Molnár Rajmundra nem számít.

Az már korábban eldőlt, hogy az edzőtáborban megsérülő Schäfer András nem lesz ott a csapattal Dublinban.

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:

09.06., 20:45: Írország–Magyarország

09.09., 20:45: Magyarország–Portugália

10.11., 18:00: Magyarország–Örményország

10.14., 20:45: Portugália–Magyarország

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a szeptemberi vb-selejtezőkre:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)