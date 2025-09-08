Live
A tunéziai labdarúgó-válogatott 1-0-ra nyert Egyenlítői Guinea vendégeként hétfőn világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ezzel kijutott a jövő évi tornára.

Tunézia győztes gólját a korábban a magyar bajnok Ferencvárosban is légióskodó Mohamed Ben Romdane szerezte a 94. percben. A Fradiból nyáron távozott középpályás a 73. percben csereként állt be. A H csoport élén álló tunéziaiak ezzel behozhatatlan előnyre tettek szert és biztosították a helyüket az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb-re.

Tunézia kijutott a 2026-os vb-re
Tunézia kijutott a 2026-os vb-re
Fotó: ftf.tn

Ezek a csapatok már biztosan ott lesznek a jövő évi vb-n

Afrikából elsőként Marokkó kvalifikált a világbajnokságra azzal, hogy múlt pénteken 5-0-ra verte Niger együttesét.

A 2026-os világbajnokságra már kijutott csapatok:

  • Egyesült Államok (rendező)
  • Kanada (rendező)
  • Mexikó (rendező)
  • Japán
  • Új-Zéland
  • Irán
  • Argentína
  • Üzbegisztán
  • Dél-Korea
  • Jordánia
  • Ausztrália
  • Ecuador
  • Brazília
  • Uruguay
  • Paraguay 
  • Kolumbia
  • Marokkó
  • Tunézia

A 2026-os vb-t június 11-től július 19-ig rendezik meg.

