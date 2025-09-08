Tunézia győztes gólját a korábban a magyar bajnok Ferencvárosban is légióskodó Mohamed Ben Romdane szerezte a 94. percben. A Fradiból nyáron távozott középpályás a 73. percben csereként állt be. A H csoport élén álló tunéziaiak ezzel behozhatatlan előnyre tettek szert és biztosították a helyüket az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb-re.

Tunézia kijutott a 2026-os vb-re

Fotó: ftf.tn

Ezek a csapatok már biztosan ott lesznek a jövő évi vb-n

Afrikából elsőként Marokkó kvalifikált a világbajnokságra azzal, hogy múlt pénteken 5-0-ra verte Niger együttesét.

A 2026-os világbajnokságra már kijutott csapatok:

Egyesült Államok (rendező)

Kanada (rendező)

Mexikó (rendező)

Japán

Új-Zéland

Irán

Argentína

Üzbegisztán

Dél-Korea

Jordánia

Ausztrália

Ecuador

Brazília

Uruguay

Paraguay

Kolumbia

Marokkó

Tunézia

A 2026-os vb-t június 11-től július 19-ig rendezik meg.

