Hatalmas botrány tört ki a szlovén NK Maribor labdarúgócsapatánál. Tény, nem a legjobb napjait éli az arany-lila együttes, amelyik a nyáron a visszavágót hazai pályán játszva zúgott ki a Konferencia-ligából a Paksi FC-vel szemben, és a pofon óta nem igazán találja önmagát. Ráadásul most egy verekedéssel véget érő edzésen már szó szerint röpködtek a pofonok, amelyekből a csapat edzőjének is kijutott.

A Paks elleni pofon után tovább romlott a helyzet Mariborban, edzésen tört ki verekedés

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Paks elleni kudarc idején még a török Tugberek Tanrivermis irányította a Maribor csapatát, aki azonban a Radomlje elleni 5-1-es siker után augusztus 23-án távozott a csapattól. Helyét a bosnyák Radovan Karanovic vette át, de két bajnoki után máris érkezett a végleges megoldásnak szánt montenegrói Radomir Dalovic, aki viszont egyetlen meccset töltött a kispadon, de az Aluminij elleni idegenbeli 3-2-es sikernek köszönhetően legalább tökéletes mérleggel távozhatott.

Verekedés az edzésen, pofonnal ért véget az edző munkája

Csakhogy nem békés körülmények között. Mint az a klub honlapján olvasható közleményből kiderül, szerdán meglehetősen rossz körülmények között, a szokásosnál idegesebb hangulatban zajlott a meccs, aminek egy veszélyes belépő után tömegverekedés lett a vége.

A játékosokat az edzők is igyekeztek szétválasztani, azonban annyira elszabadultak az indulatok, hogy Radomir Dalovicnak is kijutott a pofonokból.

A játékosokat az öltözőbe zavarva sikerült lenyugtatni a kedélyeket, de Dalovic csütörtök reggel jobbnak látta, ha teljes stábjával távozik Mariborból. Így alig egy hónapon belül már harmadik alkalommal változik az edző személye: a listavezető Celje elleni bajnoki rangadón ismét a bosnyák beugró, Radovan Karanovic ülhet le a kispadra.

