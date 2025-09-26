Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Történelmi lelet, ez a koponya átírhatja az emberiség történetét

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Konferencia-liga selejtezőjében a Paksi FC emlékezetes csatában jutott tovább a szlovén Maribor ellen, idegenben érve el a bravúrt. A szlovén együttes azóta sem igazán állt talpra a pofonból, most egy edzésen kitört verekedés miatt kellett távoznia a néhány napja kinevezett edzőnek.

Hatalmas botrány tört ki a szlovén NK Maribor labdarúgócsapatánál. Tény, nem a legjobb napjait éli az arany-lila együttes, amelyik a nyáron a visszavágót hazai pályán játszva zúgott ki a Konferencia-ligából a Paksi FC-vel szemben, és a pofon óta nem igazán találja önmagát. Ráadásul most egy verekedéssel véget érő edzésen már szó szerint röpködtek a pofonok, amelyekből a csapat edzőjének is kijutott.

A Paks elleni pofon után tovább romlott a helyzet Mariborban, edzésen tört ki verekedés
A Paks elleni pofon után tovább romlott a helyzet Mariborban, edzésen tört ki verekedés
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Paks elleni kudarc idején még a török Tugberek Tanrivermis irányította a Maribor csapatát, aki azonban a Radomlje elleni 5-1-es siker után augusztus 23-án távozott a csapattól. Helyét a bosnyák Radovan Karanovic vette át, de két bajnoki után máris érkezett a végleges megoldásnak szánt montenegrói Radomir Dalovic, aki viszont egyetlen meccset töltött a kispadon, de az Aluminij elleni idegenbeli 3-2-es sikernek köszönhetően legalább tökéletes mérleggel távozhatott.

Verekedés az edzésen, pofonnal ért véget az edző munkája

Csakhogy nem békés körülmények között. Mint az a klub honlapján olvasható közleményből kiderül, szerdán meglehetősen rossz körülmények között, a szokásosnál idegesebb hangulatban zajlott a meccs, aminek egy veszélyes belépő után tömegverekedés lett a vége. 

A játékosokat az edzők is igyekeztek szétválasztani, azonban annyira elszabadultak az indulatok, hogy Radomir Dalovicnak is kijutott a pofonokból.

A játékosokat az öltözőbe zavarva sikerült lenyugtatni a kedélyeket, de Dalovic csütörtök reggel jobbnak látta, ha teljes stábjával távozik Mariborból. Így alig egy hónapon belül már harmadik alkalommal változik az edző személye: a listavezető Celje elleni bajnoki rangadón ismét a bosnyák beugró, Radovan Karanovic ülhet le a kispadra.

Kapcsolódó cikkek:

Óriási góllal jutott tovább a Paks a Konferencia-ligában
Bognár György csapata bravúros eredményt ért el a Konferencia-ligában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!