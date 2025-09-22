Székesfehérváron rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol a Videoton jövője is napirendre került. Mint ismert, az NB I-ből tavasszal kiesett csapat tulajdonost váltott: Garancsi István helyett az önkormányzat lett a klubot működtető cég tulajdonosa. Cser-Palkovics András polgármester jelezte, hogy ez csak átmeneti állapot, a város egy szezonra vette át a működtetést a stabilizáció érdekében, és pályázatot írnak ki az értékesítésére. A közgyűlés most döntött is a pályázat kiírásáról, amellyel rövidesen a többfordulós kiválasztási folyamat is megkezdődhet.

A szurkolók abban bíznak, hogy a Videoton jövője hosszú távra megoldódhat az új tulajdonossal Fotó: Nagy Norbert

A Videoton szurkolói biztos jövőt remélnek, és a Tiszakécske elleni NB II-es bajnoki mérkőzés előtt sem titkolták reményeiket. Örömmel fogadták a Cser-Palkovics András polgármester bejelentését, melyben elmondta, hogy pályázatot írnak ki a klub működtetésére, és abban bíznak, hogy a folyamat gyors lesz, hosszú távon is megoldást hozva a klub stabil működésére. A szurkolók szerint a forduló előtt abban reménykedtek, hogy a csapat megkezdi a felzárkózást a tabellán, ezzel is segítve az új befektető érkezését.

A Videoton múltját risztelve kell építeni a jövőt

Cser-Palkovics megerősítette, hogy több hazai és nemzetközi érdeklődő is jelezte szándékát, ugyanakkor figyelmeztetett:

az mindenképpen reménykeltő, hogy valóban vannak érdeklődők, de más érdeklődni, és más egy konkrét professzionális pályázatot benyújtani.

A polgármester abban bízik, hogy sikerül olyan befektetőt találni, aki nemcsak tőkeerős, hanem szakmai elképzeléssel és jövőképpel is rendelkezik.

A jó tulajdonos ismérveiről is beszélt:

legyen pénzügyi és szakmai befektető, de soha ne felejtse el, hogy ennek a klubnak van identitása, van történelme, van jelene, vannak szurkolói, neve, színe, címere, csodálatos infrastruktúrája, erős utánpótlása, és olyan ikonok, akik sokat tettek, tesznek ezért a klubért. Számítson, építkezzen rájuk

– fogalmazott.

A Sóstói stadion lelátóján most is sokan szurkoltak, de az NB I-ben egy jó Vidi gyakran hoz telt házat Fotó: Nagy Norbert

Az önkormányzat is tulajdonosi körön belül marad

Az önkormányzat a tulajdonosváltás után sem engedi el teljesen a klubot. A stadion és az utánpótlás műhely ugyanis a város tulajdonában marad, így ezek használatában az új tulajdonossal való megállapodásra lesz szükség. A polgármester szerint az önkormányzat csak átmenetileg vállalta a működtetést, és addig marad bent, amíg az a Videoton közösségének érdekeit szolgálja. Bár komoly kockázatot jelentene, ha nem sikerülne időben új tulajdonost találni, készülnek B-tervvel is.