Garancsi István, a Fehérvár FC tulajdonosa május 26-án jelentette be, hogy egyforintos vételárért felajánlotta a klubot Székesfehérvár városának, a városi közgyűlés pedig júniusban hozott döntést arról, hogy készek átvenni és tovább vinni a az azóta már ismét Videoton néven szereplő klub ügyét. Cser-Palkovics András polgármester a hivatalos Facebook-oldalán most arról számolt be, hogy a város közgyűlése a pénteki ülésén döntött a Fehérvár FC Kft. üzletrészének adásvételére vonatkozó pályázati eljárás előkészítésének megindításáról. A folyamat feladatainak koordinálására, a szükséges egyeztetések lebonyolítására háromfős munkacsoportot hozott létre a képviselőtestület.

Magyar és külföldi érdeklődők is vannak az NB II-es Videoton iránt

Fotó: vidi.hu

Elindult az NB II-es Videoton értékesítése

„Eredeti vállalásunknak megfelelően, mely szerint a város egy szezonra, a működés stabilizálásának idejére veszi át a Videotont, a közgyűlés döntött a klub értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásának előzetes feltételeiről" - erősítette meg közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester az Önkormányzati Kommunikációs Központ pénteki közlése alapján.

A közgyűlést követő nyilatkozatában Cser-Palkovics András úgy fogalmazott: „Úgy ítéljük meg, hogy

szerencsére van érdeklődés a Fehérvár FC Kft. irányában, látunk komoly és kevésbé körvonalazott hazai és nemzetközi jelölteket.

Éppen ezért szeretnénk két lépcsőben végigvinni a kiválasztási folyamatot. Az első körben megszűrni, hogy kik azok, akik valóban komolyan gondolják, komoly tőkeerővel, szakmai elképzeléssel, jövőképpel rendelkeznek, és mi az, amit pedig tőlük elvárna egy sikeres pályázat esetében az önkormányzat. A sikeres lefolytatás érdekében be fogunk vonni olyan szakértői csapatot is, amely - akár a hazai, akár a nemzetközi érdeklődők tekintetében - tud nekünk a jogi, pénzügyi tanácsadásban segítséget nyújtani. Ez egy komplex feladat, egészen biztos, hogy több hónapig fog ez a pályáztatás tartani. Azért indítottuk el az előkészítést már szeptember közepén, hogy a kétkörös pályázat lebonyolítható legyen még ennek a bajnoki idénynek az időszakában. Bízunk abban, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és megtaláljuk a Vidi új tulajdonosát” – írta Székesfehérvár polgármestere.

A Videoton FC Fehérvár jelenleg a Merkantil Bank Ligában, azaz az NB II-ben szerepel.