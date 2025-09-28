Live
Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

A labdarúgó Merkantil Bank Liga 8. fordulójában a Szeged hazai pályán 2-0-ra nyert a Szentlőrinc ellen, ezzel történelmi sikert aratotott a csongrádi csapat. Az NB I-ből az előző szezonban kiesett Videoton 1-1-es döntetlent játszott a Kozármisleny vendégeként.

Az NB I-ből az előző szezonban kiesett Videoton az előző fordulóban 5-0-ra legyőzte a Tiszakécskét, most azonban csak 1-1-es döntetlent tudott játszani a Kozármisleny vendégeként. Boér Gábor csapatában a múlt héten góllal és gólpasszal bemutatkozó Nagy Dániel ezúttal is eredményes volt. 

A Videoton döntetlent játszott a Kozármisleny otthonában
Fotó: vidi.hu

A Videoton nem tudott nyerni, a Szeged történelmet írt az NB II-ben

A Szeged hazai pályán 2-0-ra nyert a Szentlőrinc ellen. A csongrádiak történetük során először győzték le a baranyai csapatot, eddigi mérlegük három döntetlen és hét Szentlőrinc-siker volt.

Eredmények, Merkantil Bank Liga, 8. forduló:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Szentlőrinc SE 2-0 (0-0)
HR-Rent Kozármisleny - Videoton FC 1-1 (0-0)
Mezőkövesd Zsóry FC - BVSC-Zugló 1-0 (0-0)


 

