Az NB I-ből az előző szezonban kiesett Videoton az előző fordulóban 5-0-ra legyőzte a Tiszakécskét, most azonban csak 1-1-es döntetlent tudott játszani a Kozármisleny vendégeként. Boér Gábor csapatában a múlt héten góllal és gólpasszal bemutatkozó Nagy Dániel ezúttal is eredményes volt.

A Videoton döntetlent játszott a Kozármisleny otthonában

Fotó: vidi.hu

A Videoton nem tudott nyerni, a Szeged történelmet írt az NB II-ben

A Szeged hazai pályán 2-0-ra nyert a Szentlőrinc ellen. A csongrádiak történetük során először győzték le a baranyai csapatot, eddigi mérlegük három döntetlen és hét Szentlőrinc-siker volt.

Eredmények, Merkantil Bank Liga, 8. forduló:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Szentlőrinc SE 2-0 (0-0)

HR-Rent Kozármisleny - Videoton FC 1-1 (0-0)

Mezőkövesd Zsóry FC - BVSC-Zugló 1-0 (0-0)



