​A Vidi mészárlást rendezett az NB II-ben

A Vidi csapatában ezen a meccsen mutatkozott be az U19-es együttes erősítő Nagy Dániel, aki a korosztályos bajnokságban három meccsen három gólt lőtt az idei szezonban.
A fiatal játékos debütálása remekül sikerült, ugyanis a Tiszakécske elleni meccsen a Vidi már a 9. percben vezetést szerzett Németh Dániel találatával, majd a 38. percben Nagy Dániel 23 méterről átemelte a Tiszakécske kapusát, így parádés góllal mutatkozott be az NB II-ben.
A fordulás után a korábbi magyar válogatott Varga Roland duplázott a székesfehérvári csapatban, az 5-0-s végeredményt pedig a 19 éves Bertók Dániel állította be a 60. percben.
A Vidi ezzel megszerezte második győzelmét az NB II-ben, és a múlt heti Szentlőrinc elleni 3-0-s Magyar Kupa-diadal után úgy tűnik, kezd összeállni Boér Gábor együttese.
Szegeden és Ajkán egyaránt magabiztos vendégsiker született: a csongrádiak otthonában a Soroksár, a dunántúliaknál pedig a Kecskemét szerzett három gólt és három pontot. A KTE sikeréhez Pálinkás Gergő két góllal és egy gólpasszal járult hozzá, így Tímár Krisztián vezetőedző irányításával három meccs után is veretlenek az alföldiek.
Eredmények, 7. forduló:
Videoton FC-Tiszakécskei LC 5-0 (2-0)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC 0-3 (0-0)
FC Ajka-Kecskeméti TE 1-3 (0-0)
Budafoki MTE-Karcagi SC 0-0
Szentlőrinc SE-Aqvital FC Csákvár 0-0