A Vidi csapatában ezen a meccsen mutatkozott be az U19-es együttes erősítő Nagy Dániel, aki a korosztályos bajnokságban három meccsen három gólt lőtt az idei szezonban.

Varga Roland duplázni tudott a Vidiben a Tiszakécske elleni meccsen

Fotó: vidi.hu

A fiatal játékos debütálása remekül sikerült, ugyanis a Tiszakécske elleni meccsen a Vidi már a 9. percben vezetést szerzett Németh Dániel találatával, majd a 38. percben Nagy Dániel 23 méterről átemelte a Tiszakécske kapusát, így parádés góllal mutatkozott be az NB II-ben.

​A Vidi mészárlást rendezett az NB II-ben

A fordulás után a korábbi magyar válogatott Varga Roland duplázott a székesfehérvári csapatban, az 5-0-s végeredményt pedig a 19 éves Bertók Dániel állította be a 60. percben.

A Vidi ezzel megszerezte második győzelmét az NB II-ben, és a múlt heti Szentlőrinc elleni 3-0-s Magyar Kupa-diadal után úgy tűnik, kezd összeállni Boér Gábor együttese.

Szegeden és Ajkán egyaránt magabiztos vendégsiker született: a csongrádiak otthonában a Soroksár, a dunántúliaknál pedig a Kecskemét szerzett három gólt és három pontot. A KTE sikeréhez Pálinkás Gergő két góllal és egy gólpasszal járult hozzá, így Tímár Krisztián vezetőedző irányításával három meccs után is veretlenek az alföldiek.

Eredmények, 7. forduló:

Videoton FC-Tiszakécskei LC 5-0 (2-0)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC 0-3 (0-0)

FC Ajka-Kecskeméti TE 1-3 (0-0)

Budafoki MTE-Karcagi SC 0-0

Szentlőrinc SE-Aqvital FC Csákvár 0-0