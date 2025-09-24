Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Fradi irányítását. Egy Frankfurt elleni vereséggel, majd egy Alkmaar elleni sikerrel nyitott – így lett meg a továbbjutás az Európa-liga alapszakaszából, a playoffban pedig jöhetett a Viktoria Plzen. A hazai 1-0-s sikert egy 3-0-s idegenbeli vereség követte, a Fradi pedig kiesett.
A Ferencváros az eső meccsen a Gróf – Makreckis, Cissé, Gartenmann, Raul Gustavo – Civic, Romao, Abu Fani, Zachariassen – Saldanha, Varga Barnabás tizeneggyel kezdett. A visszavágón Ramirez és Rommens került a csapatba, de a csehek hamar ledolgozták az előnyt, amit Abu Fani gólja jelentett.
Vaclav Jemelka, Pavel Sulc és Rafiu Durosinmi góljaival már a 38. percben kialakult a 3-0-s végeredmény, ami a Fradi kiesését jelentette. A csehek a következő körben a Lazio ellenében estek ki. A Plzen az elmúlt években négyszer is szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján, ezúttal a selejtező harmadik körében a Rangers állította meg a cseheket, akik 2011 óta mindössze három alkalommal nem szerepeltek valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján.
Az Európa-liga reformjának és a sorsolásnak köszönhetően most csak egyszer játszik majd a két csapat, méghozzá a Groupama Arénában.
Azt mondani sem kell, hogy a rövid idő ellenére átalakult mindkét csapat. A Fraditól csak azok közül, akik a csehek elleni két meccsen is kaptak szerepet, távozott Matheus Saldanha, Ben Romdhane, Raul Gustavo, Adama Traoré, Cristian Ramírez, Eldar Civic és Tosin Kehinde is.
A sok távozónak is köszönhetően a Fradi piaci értéke a Transfermarkt szerint a csehek elleni első meccs előtti 56,63 millió euróról 44,18 millió euróra csökkent. Robbie Keane ennek ellenére a meccs előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a csapata szerinte erősödött.
A csehek legnagyobb távozója az a Pavel Sulc, aki a téli visszavágón gólt is szerzett. A 24 éves, 16-szoros válogatott cseh fiatalemberért 7,5 millió eurót sem sajnált az Olympique Lyon, miközben a Transfermarkt szerint az értéke már a 10 millió eurót is elérte. Az immár topligában focizó Sulcnak már gólja és gólpassza is van új csapatában.
Érdekes, de a csehek értéke az eladás ellenére 52,23 millió euróra nőt, miközben télen még alulról súrolták az 50-et.
A Plzentől egyébként távozott többek között az a Cadu is, aki éppen a Fradiban kötött ki.
A Fradi jelenleg negyedik a bajnokságban, hat meccsből hármat nyert, két döntetlen és egy vereség mellett, míg a Plzen szintén negyedik hazája bajnokságában kilenc meccs után, miközben a csehek folyamatosan a játékvezetőkre panaszkodnak. A csapat játékosa, Matej Vydra hat góllal vezeti a góllövőlistát, ő a téli visszavágón gólpasszig jutott.
A Ferencváros a Plzen mellett játszik még a Rangers (skót csapat, otthon), a Salzburg (osztrák csapat, idegenben), a Fenerbahce (török csapat, idegenben), a Ludogorec (bolgárok, otthon), a Nottingham Forest (angol csapat, idegenben), a Panathinaikosz (görög csapat, otthon) és a Genk (belga csapat, idegenben) ellen is.
A Ferencváros-Viktoria Plzen meccset csütörtök este 21-00 órától rendezik, az Origo a helyszínről, élőben tudósít majd.