Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Fradi irányítását. Egy Frankfurt elleni vereséggel, majd egy Alkmaar elleni sikerrel nyitott – így lett meg a továbbjutás az Európa-liga alapszakaszából, a playoffban pedig jöhetett a Viktoria Plzen. A hazai 1-0-s sikert egy 3-0-s idegenbeli vereség követte, a Fradi pedig kiesett.

A VIktoria Plzen elleni első meccs után még bizakodhatott a Ferencváros

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi ellenfele eladta legjobbját, de sokat nem gyengült a Viktoria Plzen

A Ferencváros az eső meccsen a Gróf – Makreckis, Cissé, Gartenmann, Raul Gustavo – Civic, Romao, Abu Fani, Zachariassen – Saldanha, Varga Barnabás tizeneggyel kezdett. A visszavágón Ramirez és Rommens került a csapatba, de a csehek hamar ledolgozták az előnyt, amit Abu Fani gólja jelentett.

Vaclav Jemelka, Pavel Sulc és Rafiu Durosinmi góljaival már a 38. percben kialakult a 3-0-s végeredmény, ami a Fradi kiesését jelentette. A csehek a következő körben a Lazio ellenében estek ki. A Plzen az elmúlt években négyszer is szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján, ezúttal a selejtező harmadik körében a Rangers állította meg a cseheket, akik 2011 óta mindössze három alkalommal nem szerepeltek valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján.

Az Európa-liga reformjának és a sorsolásnak köszönhetően most csak egyszer játszik majd a két csapat, méghozzá a Groupama Arénában.

Azt mondani sem kell, hogy a rövid idő ellenére átalakult mindkét csapat. A Fraditól csak azok közül, akik a csehek elleni két meccsen is kaptak szerepet, távozott Matheus Saldanha, Ben Romdhane, Raul Gustavo, Adama Traoré, Cristian Ramírez, Eldar Civic és Tosin Kehinde is.

A sok távozónak is köszönhetően a Fradi piaci értéke a Transfermarkt szerint a csehek elleni első meccs előtti 56,63 millió euróról 44,18 millió euróra csökkent. Robbie Keane ennek ellenére a meccs előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a csapata szerinte erősödött.

A csehek legnagyobb távozója az a Pavel Sulc, aki a téli visszavágón gólt is szerzett. A 24 éves, 16-szoros válogatott cseh fiatalemberért 7,5 millió eurót sem sajnált az Olympique Lyon, miközben a Transfermarkt szerint az értéke már a 10 millió eurót is elérte. Az immár topligában focizó Sulcnak már gólja és gólpassza is van új csapatában.