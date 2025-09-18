A magyar válogatott kerettag Molnár Rajmund lengyel klubjának honlapja szerint a balhátvédként és bal oldali középpályásként is bevethető 31 éves futballista szerződése egy idényre szól, és egy évvel meghosszabbítható. A tízszeres válogatott Mendy 2018-ban lett világbajnok.

A világbajnok Benjamin Mendy komoly fogás a Pogon számára

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Világbajnok számos trófeával

Négyszeres angol, egyszeres francia bajnoknak, háromszoros angol Ligakupa-győztesnek, FA Kupa-győztesnek mondhatja magát. Játszott az Olympique Marseille-ben, az AS Monacóban, a Manchester Cityben, majd megfordult a Lorient FC és a svájci FC Zürich együttesében.

Mivel a Pogon Szczecin három győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel csak kilencedik a lengyel élvonal tabelláján, a tavaly augusztusban kinevezett Robert Kolendowicz vezetőedző lemondott, és ezt a vezetőség elfogadta. A szakmai munkát átmenetileg Tomasz Grzegorczyk irányítja.