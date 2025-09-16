Ez ám a meglepetés. A Melbourne Victory csapatában folytatja pályafutását Juan Mata, a spanyolok világbajnok sztárfocistája, aki korábban többek között a Chelsea-ben és a Manchester Unitedben is megfordult.

A Manchester United korábbi világbajnok sztárfocistája, Juan Mata nagy meglepetésre a Melbourne Victory együtteséhez igazolt. A világbajnok Juan Mata a Melbourne Victory játékosa lett

Fotó: Melbourne Victory/X A világbajnok Juan Mata Ausztráliában váltott klubot A 37 éves világ- és Európa-bajnok játékos az előző idényben is Ausztráliában szerepelt, de mindössze hét mérkőzésen lépett pályára a Western Sydney Wanderers színeiben, amely nem jutott be az elődöntőbe a rájátszásban. A Victory ugyanakkor bekerült a fináléba, ahol alulmarad a városi rivális Melbourne Cityvel szemben - írja az MTI. The Juan and only 🤩



Melbourne Victory is thrilled to announce the signing of Juan Mata ahead of the 2025/26 A-League Men’s Season. https://t.co/xS0c2gzRwX — Melbourne Victory (@gomvfc) September 15, 2025 A 2010-ben vb-, 2012-ben pedig Eb-aranyérmes spanyol középpályás korábban a Valenciánál, a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél, a Galatasaraynál és a japán Vissel Kobénál is megfordult. A 2025/26-os ausztrál bajnoki idény október 18-án rajtol.





