A Manchester United korábbi világbajnok sztárfocistája, Juan Mata nagy meglepetésre a Melbourne Victory együtteséhez igazolt.
A 37 éves világ- és Európa-bajnok játékos
az előző idényben is Ausztráliában szerepelt, de mindössze hét mérkőzésen lépett pályára a Western Sydney Wanderers színeiben, amely nem jutott be az elődöntőbe a rájátszásban.
A Victory ugyanakkor bekerült a fináléba, ahol alulmarad a városi rivális Melbourne Cityvel szemben - írja az MTI.
A 2010-ben vb-, 2012-ben pedig Eb-aranyérmes spanyol középpályás korábban a Valenciánál, a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél, a Galatasaraynál és a japán Vissel Kobénál is megfordult.
A 2025/26-os ausztrál bajnoki idény október 18-án rajtol.