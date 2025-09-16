Live
Ez ám a meglepetés. A Melbourne Victory csapatában folytatja pályafutását Juan Mata, a spanyolok világbajnok sztárfocistája, aki korábban többek között a Chelsea-ben és a Manchester Unitedben is megfordult.

A világbajnok Juan Mata a Melbourne Victory játékosa lett
Fotó: Melbourne Victory/X

A világbajnok Juan Mata Ausztráliában váltott klubot

A 37 éves világ- és Európa-bajnok játékos 

az előző idényben is Ausztráliában szerepelt, de mindössze hét mérkőzésen lépett pályára a Western Sydney Wanderers színeiben, amely nem jutott be az elődöntőbe a rájátszásban.

 A Victory ugyanakkor bekerült a fináléba, ahol alulmarad a városi rivális Melbourne Cityvel szemben - írja az MTI.

A 2010-ben vb-, 2012-ben pedig Eb-aranyérmes spanyol középpályás korábban a Valenciánál, a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél, a Galatasaraynál és a japán Vissel Kobénál is megfordult.

A 2025/26-os ausztrál bajnoki idény október 18-án rajtol.

