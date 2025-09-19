A Bayern München egykori világbajnok védője a közöségi oldalán tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy nem folytatja a pályafutását.

A világbajnok Jérome Boateng legutóbb Ausztriában futballozott

Fotó: HARALD DOSTAL / APA-PictureDesk

Elköszönt a világbajnok sztárfocista

„Régóta játszom, szerepeltem nagy klubokban, küzdöttem a hazámért. Tanultam, nyertem és veszítettem is. A futball sokat adott nekem. Most itt az ideje továbblépni. Nem azért, mert muszáj, hanem mert készen állok. Mindenért hálás vagyok. Köszönet a csapataimnak, a szurkolóknak és azoknak, akik támogattak. De mindenekelőtt a családomnak és a gyerekeimnek szeretnék köszönetet mondani, akik mindig mellettem álltak” – írta visszavonulásával kapcsolatban a 37 esztendős futballista a hivatalos Instagram-oldalán.

Boateng 2007-ben a Hertha színeiben mutatkozott be a Bundesligában, majd három szezon után a Manchester Cityhez igazolt, ám Angliában csupán egy évet töltött, ugyanis visszatért Németországba. Pályafutása legsikeresebb időszakát a Bayern Münchennél töltötte, ahol 2011 és 2021 között tíz szezonon át futballozott. A bajorokkal kétszer is triplázni tudott, vagyis a bajnokság mellett a Bajnokok Ligáját és a Német Kupát is megnyerte a csapattal. Boateng 2014-ben világbajnok lett a német válogatottal, amelynek sokáig meghatározó tagja volt, Mats Hummaelsszel együtt pedig a világ egyik legjobb védőpárosát alkották. 2016-ban az Év Labdarúgójának választották Németországban.

Miután 2021-ben távozott a bajoroktól, rövid időre megfordult a francia Olympique Lyon és olasz Salernitana csapatában is, legutóbb pedig Ausztriában, a Linz együttesében szerepelt, de augusztusban szerződést bontottak vele.

Az egykori kiváló védő az utóbbi években leginkább azért került a címlapokat, mert állítólag nőket bántalmazott. Tavaly bűnösnek találták testi sértés vétségében, amit két gyermekének édesanyja ellen követett el. A korábbi barátnője, Kasia Lenhardt is testi sértéssel vádolta korábban, ám ebben az ügyben ejtették ellene a vádakat. Lenhardt több mint két évig volt a hajdani Bayern München-klasszis barátnője. 2021 elején aztán Boateng arról nyilatkozott, hogy a lengyel származású topmodell alkoholproblémával küzd, és miatta romlott meg Boateng kapcsolata a gyermekei anyjával.