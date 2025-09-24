Xabi Alonso együttese ezúttal is magabiztosan gyűjtötte be a három pontot, így a Real Madrid egyedüli csapatként megőrizte hibátlan mérlegét és a Barcelona csütörtöki meccsétől függetlenül vezeti a La Ligát. A gólok sorát Vinícius Júnior nyitotta meg, a brazil támadó remek helyzetfelismerésről tett tanúbizonyságot és csodás mozdulattal „bökte be” a labdát a hosszú sarokba a lemerevedett kapus mellett.

Vinícius Júnior szerzett vezetést a Real Madridnak

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Vinícius Júnior balhéja nem maradt el

A folytatásban a Real nyári igazolása, a 18 éves Franco Mastantuono is betalált, az argentin szélső megszerezte első gólját új klubjában, majd a Levante a második félidő elején szépíteni tudott. A 64. percben Kylian Mbappé a saját maga által kiharcolt 11-est értékesítette, ám a büntető előtt ismét a nehezen kezelhető személyiségéről is ismert Vinícius került a középpontba, aki nem bírta ki, hogy ne akaszkodjon össze az ellenfél játékosával. A mérkőzés után az érintett, Unai Elgezbal a nyilatkozatában nem is hagyta szó nélkül a történteket.

„Vannak olyan helyzetek, amelyekkel nem tudunk emberi erővel megbirkózni. Nem akarok olajat önteni a tűzre. Amikor tiszteletlenül bánnak velünk, de nemcsak velünk, hanem a szurkolókkal is, akkor azt kell mondanunk: elég volt.

Ő egy nagy potenciállal rendelkező játékos, de vannak olyan helyzetek, amelyekkel emberként nem tud megbirkózni.

Számomra nem illett a képbe, amit tett, de nem akarok nagyobb felhajtást adni ennek, mert erre nincs szükség” – idézte a Marca a Levante játékosát, akit Mbappé 11-ese előtt inzultált Vinícius.

😡 ¡RA-JA-DÓN de ELGEZABAL contra VINICIUS!



❌ "Falta al respeto a nosotros, la afición y el equipo. Debemos decir basta con sus valores". pic.twitter.com/jdbiZlHLve — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2025

Ami a meccs folytatását illeti, Mbappé még egy gólt szerzett, ezúttal egy kiugratás után lőtt a kapuba, a Real 4-1-re nyert a valenciai csapat ellen.

Xabi Alonso együttese továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a La Ligát, a következő fordulóban viszont rangadó vár rá, ugyanis a hétvégén az Atlético Madrid otthonába látogat.

