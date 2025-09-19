Szombaton rendezik a Premier League-ben a Merseyside derbyt, azaz a Liverpool és az Everton rangadóját. Az angol válogatott korábbi csatára, Wayne Rooney a Manchester Unitedben és az Evertonban is futballozott, így ki nem állhatja a Liverpoolt, de a felesége, Coleen régóta a Vörösöknek szurkol. A 39 éves legenda ennek kapcsán felelevenített egy mókás történetet, ami közte és a neje között esett meg még 2020-ban, amikor Jürgen Klopp csapata 30 év után nyerte meg az angol bajnokságot.

Wayne Rooney és a felesége nem ugyanazt a csapatot kedvelik

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU AGENCY

Wayne Rooney kizárta a házból a Liverpool-szurkoló feleségét

A Liverpool és az Everton városi rivalizálása hosszú múltra tekint vissza, Rooney az utóbbi csapatban kezdte a karrierjét, később pedig a Manchester Unitedben vált legendává, tehát érthető okokból nem kedveli az ősi rivális Vörösöket. Felesége, Coleen azonban hűséges Liverpool-szurkoló, ez a köztük feszülő ellentét pedig egy érdekes eseményhez vezetett 5 évvel ezelőtt.

„Amikor a Liverpool néhány évvel ezelőtt megnyerte a Premier League-et, én a Derby County csapatában játszottam. Miután hazaértem, észrevettem, hogy Coleen Liverpool-zászlókat tűzött ki a ház elé. Ez még a régi házunk volt, szóval a bejárati ajtón kívül volt egy kis erkélyes rész, és a zászlók ott voltak az ablakon kívül, ezért mondtam neki, hogy menjen és vegye le.

Felment, de ehhez ki kellett másznia az ablakon, hogy le lehessen venni. Én pedig ezek után kizártam őt a házból”

– mondta az egykori csatár a BBC The Wayne Rooney Show című podcastjában, majd hozzátette, hogy a feleségét egy rövid idő eltelte után már beengedte.

Rooney nem kedveli a Liverpoolt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Rooney soha nem nyert városi rangadót az Evertonban töltött ideje alatt, de a Manchester United színeiben volt alkalma néhányszor legyőzni a Liverpoolt, 2005-ben például az ő gólja döntött. A United gólrekordere azt is elárulta, hogy hiába volt Steven Gerrard az egyik legjobb barátja, a Liverpool elleni rangadókon mindig arra törekedett, hogy alaposan megnehezítse az ellenfél csapatkapitányának a dolgát.

A pályán kívül jó barátok voltunk, de amikor lehetőségem nyílt rá, azt gondoltam: Teljesen szét foglak zúzni,

és meg is tettem. Persze ő is ugyanezt tette velem” – árulta el Rooney.